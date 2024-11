RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: COMINCIA LA QUINTA GIORNATA!

Rieccoci pronti a seguire i risultati Nations League: oggi giovedì 14 novembre 2024 cominciano le partite della quinta giornata che ci terranno compagnia fino a sabato, la finestra del mese di novembre è particolarmente importante perché sarà l’ultima in compagnia della fase a gironi di questa Nations League 2024-2025, che infatti si completerà poi da domenica a martedì prossimo con la sesta e ultima giornata. Ne approfittiamo per ricordare una modifica del regolamento: in Lega A avanzano le prime due di ogni girone, per cui a marzo 2025 avremo i quarti prima della Final Four di giugno, d’altronde marzo sarà anche il mese dei playoff promozione/retrocessione tra la Lega A e la Lega B e tra la Lega B e la Lega C.

Forse è una complicazione, ma garantisce più turni e più partite e quindi va bene così, nella bulimia del calcio contemporaneo che impone praticamente ad ogni competizione di “gonfiarsi” il più possibile, almeno fino a quando il gioco reggerà. Riflessioni che prima o poi bisognerà porsi seriamente, ma che per il momento cedono spazio all’attualità dei risultati Nations League, a maggior ragione perché per la Lega A giocherà il gruppo 2, che è proprio quello dell’Italia. Appuntamento quindi alle ore 20.45 con Belgio Italia e Francia Israele, partita che purtroppo fa notizia soprattutto per i risvolti fuori dal campo, mentre agli Azzurri basterà un pareggio contro i Diavoli Rossi per essere certi di un posto ai quarti con una giornata d’anticipo.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: DALL’ITALIA ALLE LEGHE MINORI

Le nostre attenzioni saranno quindi in gran parte concentrate sulla partita dell’Italia e sull’altro match del nostro girone, ma naturalmente i risultati Nations League avranno molto di più da offrire oggi, anche perché nella Lega B ci sarà spazio per l’unica big che clamorosamente non fa parte della categoria superiore della manifestazione. Nel gruppo 2 alle ore 20.45 ci attendono infatti Grecia Inghilterra e Irlanda Finlandia, tra l’altro gli ellenici hanno vinto all’andata e potrebbero quindi sigillare il primo posto e l’annessa promozione in Lega A, costringendo gli inglesi ai playoff.

Sempre la Lega B, oggi scenderà in campo anche il gruppo 3, che per esigenze di fuso orario comincerà già alle nostre ore 16.00 con Kazakistan Austria, che sarà seguita alle ore 20.45 da Slovenia Norvegia, con la lotta per la promozione ancora apertissima. Infine gli odierni risultati Nations League saranno completati dal gruppo 4 della Lega C, che avrà in programma alle ore 18.00 Armenia Far Oer e alle ore 20.45 Macedonia del Nord Lettonia, con i macedoni che sono a un passo dalla promozione in Lega B.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, 5^ GIORNATA

LEGA A

GIRONE 2

ore 20.45 Belgio Italia

ore 20.45 Francia Israele

CLASSIFICA: Italia 10; Francia 9; Belgio 4; Israele 0.

LEGA B

GIRONE 2

ore 20.45 Grecia Inghilterra

ore 20.45 Irlanda Finlandia

CLASSIFICA: Grecia 12; Inghilterra 9; Irlanda 3; Finlandia 0.

GIRONE 3

ore 16.00 Kazakistan Austria

ore 20.45 Slovenia Norvegia

CLASSIFICA: Norvegia, Austria, Slovenia 7; Kazakistan 1.

LEGA C

GIRONE 4

ore 18.00 Armenia Far Oer

ore 20.45 Macedonia del Nord Lettonia

CLASSIFICA: Macedonia del Nord 10; Armenia, Lettonia 4; Far Oer 3.