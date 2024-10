RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: RIECCO L’ITALIA!

Italia di nuovo in campo e questo naturalmente aumenterà il nostro interesse per i risultati Nations League oggi, lunedì 14 ottobre 2024. Siamo nel corso della quarta giornata della Uefa Nations League 2024-2025, dopo una domenica di “pausa” tornerà grande protagonista la Lega A, la categoria principale di questa manifestazione, con ben due gironi coinvolte e quindi in campo tanta nobiltà dell’Europa del calcio, compresi gli Azzurri di Luciano Spalletti, che devono difendere il primo posto in classifica nel girone 2.

Per i risultati Nations League cominciamo allora proprio dal nostro gruppo, che vedrà le sue partite del giorno in contemporanea alle ore 20.45, quando avremo i fischi d’inizio per Belgio Francia e Italia Israele. Sulla carta è un turno favorevole proprio agli Azzurri, già vittoriosi all’andata contro Israele e adesso a caccia del bis mentre fatalmente almeno una tra Belgio e Francia perderà punti. Giova ricordare che da questa edizione la Nations League prevede anche i quarti di finale, per cui l’obiettivo fondamentale nella fase a gironi è quello di entrare nelle prime due posizioni.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, BEN DIECI PARTITE CI ATTENDONO

Ancora la Lega A in evidenza per i risultati Nations League in un lunedì sera che si annuncia decisamente gustoso, perché la serie maggiore vedrà in azione anche il girone 3 con le proprie due partite, anche in questo caso in contemporanea alle ore 20.45, cioè Bosnia Ungheria e Germania Olanda. Naturalmente è facile capire che tutti i riflettori saranno puntati sul match che andrà in scena a Monaco di Baviera, confronto sempre affascinante e che all’andata ad Amsterdam ci aveva proposto un divertente pareggio per 2-2.

I risultati Nations League avranno però davvero tanto da dire anche nella Lega B, che nel girone 1 ci offrirà già alle ore 18.00 Georgia Albania e poi alle ore 20.45 Ucraina Repubblica Ceca, mentre nel girone 4 saranno entrambe in prima serata Galles Montenegro e Islanda Turchia. Qui solo il primo posto garantisce l’immediata promozione in Lega A, quindi la battaglia sarà molto accesa e il discorso è simile in Lega C, dove oggi ci attende il girone 1, che ha in programma alle ore 18.00 Azerbaigian Slovacchia e alle ore 20.45 Estonia Svezia.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE

LEGA A

GIRONE 2

Ore 20.45 Belgio Francia

Ore 20.45 Italia Israele

Classifica: Italia 7; Francia 6; Belgio 4; Israele 0.

GIRONE 3

Ore 20.45 Bosnia Ungheria

Ore 20.45 Germania Olanda

Classifica: Germania 7; Olanda 5; Ungheria 2; Bosnia 1.

LEGA B

GIRONE 1

Ore 18.00 Georgia Albania

Ore 20.45 Ucraina Repubblica Ceca

Classifica: Georgia, Repubblica Ceca 6; Albania, Ucraina 3.

GIRONE 4

Ore 20.45 Galles Montenegro

Ore 20.45 Islanda Turchia

Classifica: Turchia 7; Galles 5; Islanda 4; Montenegro 0.

LEGA C

GIRONE 1

Ore 18.00 Azerbaigian Slovacchia

Ore 20.45 Estonia Svezia

Classifica: Svezia, Slovacchia 7; Estonia 3; Azerbaigian 0.