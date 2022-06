Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, giovedì 9 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: OGGI PORTOGALLO E SPAGNA!

I risultati di Nations League per giovedì 9 giugno fanno proseguire il programma della 3^ giornata: piatto ricco quello di oggi, tutte le partite iniziano alle ore 20:45 e saranno ben 9, con tutte le quattro Leghe coinvolte. Naturalmente l’attenzione si concentra soprattutto sulla Lega A: protagonista questa sera il gruppo 2 con Portogallo Repubblica Ceca e Svizzera Spagna, ma un motivo di interesse arriverà anche dalla Lega B con Norvegia Slovenia e Svezia Serbia, il duello a distanza tra le due scandinave per la promozione con il possibile inserimento dei serbi.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Olanda da batticuore

Sarà dunque una serata intensa quella dedicata ai risultati di Nations League; ricordiamo che la Uefa ha piazzato ben quattro giornate di questo torneo nel mese di giugno, e dunque dopo questa tornata le varie nazionali dovranno tornare in campo la prossima settimana per chiudere il programma. Intanto noi possiamo dare un rapido sguardo a quelle che sono le partite previste e iniziare a fare un approfondimento sui temi principali che potrebbero emergere dal contesto dei risultati di Nations League, per esempio sulla situazione nelle classifiche dei vari gironi coinvolti.

Probabili formazioni Portogallo Repubblica Ceca/ Quote, CR7 parte dalla panchina?

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Nations League dunque siamo pronti a tornare in campo: nella Lega A vive una situazione complessa la Spagna, che nelle prime due partite ha ottenuto due pareggi e contro la Repubblica Ceca si è salvata all’ultimo, rimontando due reti con Gavi che è diventato il marcatore più giovane nella storia della Roja. Luis Enrique sta ricostruendo, avendo come punto di partenza la semifinale degli Europei giocata un anno fa; la Final Four di Nations League non è necessariamente un obiettivo cui mirare con tutte le forze ma sarebbe certamente utile per aumentare l’autostima del gruppo, che si trova a lottare non solo con il Portogallo ma anche con la Repubblica Ceca.

Probabili formazioni Svizzera Spagna/ Quote, Freuler e Morata verso una maglia

La sfida diretta che si gioca in terra lusitana, tra le due prime in classifica nel gruppo 2 della Lega A, può certamente essere utile: addirittura si potrebbe formare, dopo i risultati di Nations League di questa sera, una situazione di classifica con tre nazionali a quota 5 punti, ma questo ovviamente se la Svizzera continuerà il suo calo che al momento la vede ferma a 0 e con ben poche certezze. Staremo a vedere, perché tra poco saremo nuovamente in campo per i risultati di Nations League e arriveranno tutti i verdetti legati alla serata di giovedì 9 giugno…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 3^ GIORNATA

LEGA A

GRUPPO 2

Ore 20:45 Portogallo Repubblica Ceca

Ore 20:45 Svizzera Spagna

CLASSIFICA: Portogallo 4, Repubblica Ceca 4, Spagna 2, Svizzera 0

LEGA B

GRUPPO 4

Ore 20:45 Norvegia Slovenia

Ore 20:45 Svezia Serbia

CLASSIFICA: Norvegia 6, Serbia 3, Svezia 3, Slovenia 0

LEGA C

GRUPPO 2

Ore 20:45 Grecia Cipro

Ore 20:45 Kosovo Irlanda del Nord

CLASSIFICA: Grecia 6, Kosovo 3, Irlanda del Nord 1, Cipro 1

GRUPPO 4

Ore 20:45 Gibilterra Bulgaria

Ore 20:45 Macedonia del Nord Georgia

CLASSIFICA: Georgia 6, Macedonia del Nord 4, Bulgaria 1, Gibilterra 0

LEGA D

GRUPPO 2

Ore 20:45 Malta Estonia

CLASSIFICA: Malta 3, Estonia 3, San Marino 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA