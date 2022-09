Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, lunedì 26 settembre

RISULTATI NATIONS LEAGUE: L’ULTIMA PER L’ITALIA!

Un altro appuntamento per i risultati di Nations League sta per farci compagnia: lunedì 26 settembre torna in campo la nostra nazionale, alle ore 20:45 si gioca Ungheria Italia che, insieme a Inghilterra Germania (in contemporanea) costituisce l’ultima giornata nel gruppo 3 della Lega A. Tutte le partite di oggi andranno in scena alla stessa ora: vivremo anche Montenegro Finlandia e Romania Bosnia per la Lega B, Gibilterra Georgia e Macedonia del Nord per la Lega C, infine Estonia Malta per la Lega D che rappresenta in questo caso un appuntamento singolo per il gruppo 2, composto da tre nazionali (l’altra è Malta, che ha già chiuso i suoi impegni).

Vedremo come si concluderanno dunque gironi e Leghe nei risultati di Nations League, ricordando che al termine di questo appuntamento (le ultime gare sono previste domani) ci sarà spazio soltanto per i Mondiali: purtroppo l’Italia non sarà in Qatar, questo è un tema che è già stato ampiamente affrontato e che dovrà nuovamente essere analizzato ma, ovviamente, per il momento dobbiamo riferirci a quello che ci dirà il campo per la partita di questa sera. Si tratta comunque di un impegno da onorare, e dunque prima di lasciare spazio ai risultati di Nations League facciamo una rapida considerazione su gare e classifiche dei gironi.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Nations League: l’Italia chiude la sua terza esperienza nella competizione ideata pochi anni fa dalla Uefa, e nella quale l’anno scorso aveva raggiunto la Final Four. Era un grande momento per la nazionale di Roberto Mancini, che anche grazie a quegli impegni aveva timbrato la striscia record di imbattibilità; c’era stata la sorprendente ma meritatissima vittoria agli Europei, ma da quel momento le cose sono andate peggiorando e l’esclusione dai Mondiali, per la seconda volta consecutiva, è stata davvero un macigno.

La Nations League è stata affrontata da Mancini per il giusto peso che ha: un torneo nel quale più che altro sperimentare, tema soprattutto vero per un’Italia che, avendo perso certezze, ha cercato di fornire ancora più linea verde ad un gruppo già giovane e che può durare negli anni, che certamente perderà qualche senatore ma ha tanta vita davanti. Il problema adesso è capire se agli Europei gli azzurri abbiano “overperformato”, termine brutto da utilizzare nella nostra lingua: tradotto, significa che sarà necessario valutare (almeno in termini relativi) quanto davvero questo gruppo abbia la capacità di ripetere risultati del genere. Purtroppo dovremo aspettare almeno i prossimi Europei per scoprirlo: i risultati di Nations League sono un indicatore, ma con tutti i dubbi del caso…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

LEGA A

GRUPPO 3

Ore 20:45 Inghilterra Germania

Ore 20:45 Ungheria Italia

CLASSIFICA: Ungheria 7, Germania 6, Italia 5, Inghilterra 2

LEGA B

GRUPPO 3

Ore 20:45 Montenegro Finlandia

Ore 20:45 Romania Bosnia

CLASSIFICA: Bosnia 8, Montenegro 7, Finlandia 4, Romania 3

LEGA C

GRUPPO 4

Ore 20:45 Gibilterra Georgia

Ore 20:45 Macedonia del Nord Bulgaria

CLASSIFICA: Georgia 10, Macedonia del Nord 7, Bulgaria 3, Gibilterra 1

LEGA D

GRUPPO 2

Ore 20:45 San Marino Estonia

CLASSIFICA: Estonia 6, Malta 6, San Marino 0











