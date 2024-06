Risultati Pavia, Elezioni Comunali 2024/ Michele Lissia sindaco Centrosinistra: nomi seggi eletti in Consigli

MICHELE LISSIA NUOVO SINDACO DI PAVIA: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali Pavia 2024, i risultati definitivi e tutti gli eletti: il candidato Michele Lissia del Pd è il nuovo sindaco, vince al primo turno con una maggioranza di voti, in percentuale del 53,08% contro l’altro candidato del Centrodestra Alessandro Cantoni che ha ottenuto il 45% delle preferenze. La nuova amministrazione quindi sarà guidata dalla coalizione di Centrosinistra, e rappresenta un cambio di direzione rispetto al passato, con la Giunta uscente guidata dall’ex Fabrizio Fracassi che era stato eletto nel 2019 con la Lega. I dati sono arrivati a partire dal tardo pomeriggio di lunedì 10 giugno, dopo le iniziali proiezioni che mostravano un lieve vantaggio della destra sono stati poi ufficializzati decretando così il successo del nuovo primo cittadino, originario della Sardegna ma residente nel capoluogo lombardo da 23 anni.

Michele Lissia, ha 42 anni è laureato in Scienze Politiche ed è iscritto al PD dal 2013. Una lunga carriera politica che parte da rappresentante degli studenti all’università fino ad arrivare alla guida della segreteria cittadina del partito. Il neo sindaco ha ringraziato gli elettori e commentato i risultati su Facebook dichiarando: “Ho scelto Pavia 24 anni fa e oggi voi avete scelto me. Non c’è orgoglio più grande. Grazie a tutte e a tutti voi!”

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI PAVIA: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTROSINISTRA

In base ai dati ufficiali sui seggi eletti e le preferenze mostrate nei risultati di lista delle Elezioni Comunali a Pavia, emerge una netta maggioranza ottenuta dal PD che si conferma come primo partito per numero di voti espressi e consiglieri. Con una percentuale del 22,6% spicca quindi il Partito Democratico, seguito da Fratelli d’Italia con il Centrodestra e poi dalla lista civica Pavia a Colori che ha raggiunto il traguardo del 9,1%. Ecco di seguito tutti gli eletti con le liste che erano in campo per le Elezioni Comunali a Pavia 2024 (salvo rinunce/subentri post risultati):

Maggioranza con Michele Lissia sindaco

– Pd (22,6% preferenze) 10 seggi: Fabio Castagna, Pietro Alongi, Milena D’Imperio, Maria Cristina Barbieri, Stefano Gorgoni e Matteo Pezza.

– Pavia a Colori (9,09%) 3: Alice Moggi, Gipo Anfosso.

– Azione (4,97%): 2: Tommaso Bernini.

– Alleanza Verdi e Sinistra (4,81%) 2: Alessandra Fuccillo, Luca Testoni.

– Facciamo Centro (3,19%) 1: Rodolfo Faldini.

– Cittadini per Pavia (2,85%) 1: Roberto Rizzardi

Opposizione con Alessandro Cantoni consiglieri eletti

– Fratelli d’Italia (15,18%) 4: Nicola Niutta, Dante Labate.

– Forza Italia (10,3%) 3: Giuseppe Arcuri, Antonio Bobbio Pallavicini, Mariella Cira.

– Pavia Ideale (9,31) 2: Andrea Cantoni, Lidia Decembrino.

– Lega (8,25%) 2: Daniele Comini











