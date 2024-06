Risultati Elezioni Comunali 2024 in diretta/ Bergamo Lecce Pavia Caltanissetta: candidati sindaco capoluoghi

DIRETTA E RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024, 21 CAPOLUOGHI DI PROVINCIA AL VOTO: TUTTE LE INFO SU ORARI E BALLOTTAGGI

Continuerà per tutta la giornata di oggi – domenica 9 giugno 2024 – la diretta che ci porterà alla scoperta dei risultati delle Elezioni Comunali 2024 in questo triplo appuntamento elettorale che oltre a portare alle urne più di 3mila comuni, raccoglierà anche tutti i cittadini piemontesi per le Regionali ed – infine – tutti gli elettori italiani per l’importantissimo voto per le Europee. Una lunga giornata, insomma, che seguiremo con voi per riportarvi tra queste righe tutti i dati provvisori e i risultati in diretta con particolare attenzione per le Elezioni Comunali 2024 e per i 21 capoluoghi di provincia al voto (mentre ai 6 capoluoghi regionali – Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza – abbiamo dedicato un altro pezzo a parte) che sono: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cremona, Ferrara, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia

VISTO DA SINISTRA/ Se il voto europeo boccia (o promuove) la strategia di Toti

Prima di addentrarci nella lista di candidati e liste che troverete sulle schede elettorali, ci teniamo a ricordarvi che oggi potrete esprimere il vostro voto – o, quantomeno, presentarvi alle urne per far valere il vostro diritto/dovere – a partire dalle ore 7 fino al massimo alle 23: a quel punto, infatti, i seggi chiuderanno e inizierà in conteggio delle schede e dei voti partendo dalle Europee, per poi arrivare – non prima del pomeriggio di lunedì 10 giugno 2024 – alle schede delle Elezioni Comunali. Se nessuno tra i candidati dovesse raggiungere il 50%+1 delle preferenze, però, ricordatevi di non ritirare la vostra tessere elettorale perché dovrete riusarla il 23 o il 24 giugno per i ballottaggi.

Risultati affluenza Elezioni Europee 2024, Regionali e Comunali/ Dati circoscrizioni e comuni: aggiornamenti

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2024 A BERGAMO E PAVIA: CANDIDATI, LISTE E INFO

Recuperate tutte le informazioni più importanti sulle Elezioni Comunali 2024, mentre si apre la diretta con i primissimi elettori già in coda davanti alle urne, dedichiamo una breve digressione ad alcuni dei comuni tra i 21 capoluoghi di provincia, scelti in base alla loro importanza sul nostro bel territorio. Partendo – per vicinanza geografica – da Bergamo incapperemo solamente in tre candidati per la poltrona di sindaco: la Dem Elena Carnevali scelta al posto dell’uscente Gori e sostenuta dal campo largo del centrosinistra (i soliti PD, Avs, Iv e +Europa, ma anche altre tre civiche), Andrea Pezzotta per il centrodestra (FI, FdI, Lega e due civiche) e il pentastellato Vittorio Apicella.

Risultati Elezioni Comunali 2024/ Diretta Bari Firenze Cagliari Perugia Campobasso Potenza: candidati sindaco

Scendendo un pochino più a sud ma rimanendo nei confini della Lombardia troveremmo sulla nostra strada – sempre tra i 21 capoluoghi di provincia inclusi nelle Elezioni Comunali 2024 – Pavia che conta ben 5 candidati: partiamo dal nome di Alessandro Cantoni, scelto dal centrodestra per sostituire (dopo il suo primo mandato da sindaco) il leghista Fracassi, che sfiderà il Dem Michele Lissia che ha alle sue spalle 8 partiti e liste, ma anche Paolo Walter Cattaneo per Rifondazione Comunista e Francesco Signorelli per Potere al popolo.

LECCE E CALTANISSETTA: CANDIDATI SINDACO E LISTE ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Ma oltre che al Nord e in Lombardia, sono parecchi i comuni del Sud e delle Isole chiamati a partecipare alle Elezioni Comunali 2024 e – senza dilungarci troppo con tutti e 21 i capoluoghi che vi abbiamo elencato prima – in questa diretta in attesa dei risultati ci soffermeremo solamente su Puglia e Sicilia. A Lecce, infatti, c’è grande attesa per la sfida a quattro che vede l’attuale sindaco del centrosinistra Carlo Maria Salvemini contrapposto ad Adriana Poli in Bortone (con Lega, FdI, FI e UdC ma anche altre 6 civiche), ad Agostino Ciucci (con Diritti e Civiltà) e ad Alberto Siculella (Aria e Mind).

Una situazione simile a quella leccese interesserà in queste Elezioni Comunali 2024 anche il comune di Caltanissetta dove sarà il sindaco pentastellato Roberto Gambino a difendere il suo scranno dal candidato del centrodestra Walter Tesauro e dai civici Annalisa Petitto (con 7 liste), Angelo Failla e Ignazio Riggi; ma manca nell’elenco il Partito democratico che per questo appuntamento elettorale ha scelto di allearsi con la lista Futura e Democratica a sostegno di Petitto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA