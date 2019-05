Risultati Playoff Serie C/ 2^ turno nazionale: diretta gol live score delle partite

Il terzo campionato italiano torna protagonista anche oggi mercoledì 29 maggio, con le partite e i conseguenti risultati dei play off di Serie C per la seconda fase nazionale, appena agli inizi. dopo i verdetti raccolti solo lo scorso 22 maggio, ecco infatti che da programma ufficiale oggi si disputeranno le partite di andata mentre già per il prossimo 2 giugno sono stati messi in calendario i decisivi incontri di ritorno da cui usciranno quindi i verdetti : il cammino è quindi ormai già tracciato per la rincorsa agli ultimi pass per la promozione nel campionato cadetto italiano. Andiamo quindi subito a vedere quali saranno gli incontri che avranno luogo già questa sera e che daranno il via alla seconda fase nazionale dei play off di Serie C, ultimo passo prima della fase più calda del tabellone finale del campionato. Ecco che per volontà della federazione tutti gli incroci sono stati previste con fischio d’inizio per le ore 20,30: stessa cosa accadrà poi il prossimo 2 giunto per i match di ritorno, dove la contemporaneità sarà ancor più necessaria. A quell’ora quindi oggi avranno inizio le partite Arezzo-Pisa, Catania-Trapani, Feralpisalò-Triestina e Imolese-Piacenza: tre derby infuocati e uno scontro diretto non meno bollente quindi.

RISULTATI PLAY OFF SERIE C 2^ FASE NAZIONALE: IL REGOLAMENTO

In attesa di scoprire quali saranno i risultati per la 2^ fase nazionale dei play off di Serie C è buona cosa ricordare a tutti gli appassionati le regole che determinano questa fase del tabellone, come al solito sempre molto complicata. Ecco quindi che saranno partite di andata e ritorno, dove non saranno previsti tempi supplementari o calci di rigore (senza regola del gol fuori casa): per il decidere chi passerà in semifinale in caso di parità ecco che conterà la differenza gol in questa parte della stagione e successivamente il titolo di testa di serie. Ricordiamo quindi che nella 2^ fase nazionale dei playoff di Serie C vantano la nomea di “testa di serie “ i tre club classificati al secondo posto di ogni gironi al termine della stagione regolare quindi Piacenza, Triestina e Trapani: a loro si unisce il Pisa, la miglior classificata in campionato tra le squadre che hanno vissuto i tre turni di play off. Arezzo, Feralpisalò, Imolese e Catanzaro oggi dovranno quindi fare molta attenzione.

RISULTATI PLAY OFF SERIE C 2^ FASE NAZIONALE

Ore 20,30

Arezzo-Pisa

Catania-Trapani

Feralpisalò-Triestina

Imolese-Piacenza



© RIPRODUZIONE RISERVATA