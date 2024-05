RISULTATI PLAYOUT SERIE C/ Un addio illustre? Diretta gol live score (oggi 19 maggio 2024)

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: UN ADDIO ILLUSTRE?

I risultati playout Serie C potrebbero consegnarci un addio illustre: quello della Virtus Francavilla, una squadra che nelle ultime stagioni ha sempre onorato il campionato di terza divisione. La virtus Francavilla gioca in Serie C da quando questo campionato si chiamava Lega Pro: la promozione risale al 2016 con la vittoria del girone H in Serie D, dunque abbiamo otto stagioni consecutive e non solo, perché spesso e volentieri i biancazzurri si sono affacciati ai playoff.

Nello specifico, li hanno giocati per quattro volte: tre nelle prime stagioni in terza divisione, un’altra ancora nel 2022. La Virtus Francavilla non ha mai superato il secondo turno, ma già questo cammino è ampiamente positivo; in più va detto che la diciottesima posizione attuale rimane la peggiore nel girone C, in precedenza c’era stato un quindicesimo posto tre anni fa e il tredicesimo della passata stagione. insomma: un percorso davvero importante per una squadra che però stasera dovrà necessariamente vincere sul campo del Monopoli per festeggiare la salvezza, così facendo arriverebbe alla nona stagione consecutiva in Serie C ma saranno i risultati imminenti a dirci se effettivamente sarà così. (agg. di Claudio Franceschini)

PER LA SALVEZZA!

Domenica 19 maggio è il giorno dei risultati playout Serie C: si giocano infatti le partite di ritorno di quello che è un turno unico, perché già stasera conosceremo il nome delle quattro squadre che, retrocedendo in Serie D, accompagneranno chi è già sceso di categoria. Novara Fiorenzuola e Vis Pesaro Recanatese si giocano alle ore 18:00, mentre alle ore 20:30 avremo Monopoli Virtus Francavilla e Potenza Monterosi; possiamo subito dire che le gare di andata hanno creato dei contesti diversi ma comunque abbastanza chiari, certamente la partita più in bilico dal punto di vista dei risultati è quella del Tonino Benelli.

Ricordiamo che non ci saranno tempi supplementari o calci di rigore: al termine delle sfide di stasera retrocederanno le squadre messe peggio come differenza reti oppure, in caso questo dato sia pari, quelle che avranno fatto meglio nella classifica della stagione regolare, che sono anche quelle con il vantaggio di giocare in casa le partite di ritorno. Per questo motivo abbiamo certamente dei club la cui salvezza è ad un passo, altri invece che dovranno sudare; scopriremo tutto tra poco, adesso mentre ci lanciamo verso i risultati playout Serie C facciamo qualche altra considerazione sulla serata.

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: IL CONTESTO

Ci avviciniamo al momento dei risultati playout Serie C: sicuramente la squadra messa meglio dopo le partite di andata è il Novara, che ha vinto 3-1 a Fiorenzuola e dunque può permettersi di perdere anche con due gol di scarto, considerando poi che gli emiliani dovranno innanzitutto pensare di espugnare il Silvio Piola e questo sarà tutt’altro che semplice. È stata una vittoria esterna anche per il Potenza, che ha esposto le difficoltà del Monterosi Tuscia prendendosi un 1-0 fuori casa di incommensurabile valore; dicevamo invece della Vis Pesaro, che a Recanati ha perso con lo stesso risultato e dunque sarebbe salvo qualora battesse i giallorossi con qualunque punteggio.

Rimane il derby pugliese, e qui siamo in equilibrio: in casa della Virtus Francavilla è finita 1-1, per il regolamento di cui abbiamo parlato il Monopoli ha due risultati su tre a disposizione e con un altro pareggio si salverebbe, mandando i nerazzurri in Serie D. Sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà tra poche ore quando per i risultati playout Serie C si comincerà a giocare, attenzione alle sorprese perché sono sempre dietro l’angolo in questo campionato…

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: PARTITE DI RITORNO

Ore 18:00 Novara Fiorenzuola (andata 3-1)

Ore 18:00 Vis Pesaro Recanatese (andata 0-1)

Ore 20:30 Monopoli Virtus Francavilla (andata 1-1)

Ore 20:30 Potenza Monterosi (andata 1-0)











