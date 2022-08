Risultati Premier League, classifica/ Diretta gol live score della 4^ giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SI GIOCA LA 4^ GIORNATA

Sarà un weekend interessante quello dedicato ai risultati di Premier League: nel campionato inglese siamo arrivati alla quarta giornata, e la situazione di classifica al momento ci dice di un Arsenal che forse è finalmente rinato. L’anno scorso la squadra di Mikel Arteta aveva iniziato con tre sconfitte e una situazione abbastanza disastrosa; oggi si trova al comando della Premier League con tre vittorie, e la sensazione che il meglio possa ancora venire. È presto per tracciare bilanci, ma intanto l’Arsenal se la gode: guarda le altre big dall’alto in basso.

Dal Manchester City, fermato da uno straordinario Newcastle che gli ha segnato tre gol (e vinceva 3-1 all’inizio del secondo tempo: occhio ai Magpies) al Tottenham di Antonio Conte che però quest’anno sta facendo sul serio. Poi ci sono le corazzate in difficoltà: il Chelsea ha perso nettamente a Elland Road, il Liverpool va ancora alla ricerca della prima vittoria (incredibilmente), il Manchester United l’ha ottenuta nel big match contro i Reds ma certo non ha risolto i suoi problemi. Vedremo quello che succederà oggi e domani nei risultati di Premier League per la 4^ giornata…

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Avendo parlato della classifica, ora per i risultati di Premier League possiamo approfondire il discorso relativo alle partite cui assisteremo nella 4^ giornata. Per l’Arsenal impegno all’Emirates contro il Fulham, dunque sulla carta c’è la possibilità di andare in fuga (anche se la neopromossa è un cliente scomodo) anche perché il Manchester City se la vede, sempre in casa, contro il Crystal Palace di Patrick Vieira che resta un cliente scomodo per tutti. La rinascita del Chelsea passerà dal match di Stamford Bridge contro un Leicester in crisi (un punto finora per le Foxes).

Il Tottenham invece rischia qualcosa al Molineux contro il Wolverhampton, anche se i Wolves hanno iniziato male. Il Manchester United spera di uscire definitivamente dalla crisi sul campo del Southampton, mentre per il Liverpool la crisi è già attuale e Jurgen Klopp sa di dover battere il Bournemouth. Per quanto riguarda la coda della classifica, Aston Villa West Ham è già una sfida caldissima: due squadre che sulla carta potrebbero aspirare all’Europa sono invece mestamente sul fondo della Premier League, gli Hammers sono anche l’unica squadra a 0 punti fin qui.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 4^ GIORNATA

SABATO 27 AGOSTO

Ore 13:30 Southampton Manchester United

Ore 16:00 Chelsea Leicester

Ore 16:00 Brighton Leeds

Ore 16:00 Manchester City Crystal Palace

Ore 16:00 Liverpool Bournemouth

Ore 16:00 Brentford Everton

Ore 18:30 Arsenal Fulham

DOMENICA 28 AGOSTO

Ore 15:00 Wolverhampton Newcastle

Ore 15:00 Aston Villa West Ham

Ore 17:30 Nottingham Forest Tottenham

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 9

Manchester City, Leeds, Tottenham, Brighton 7

Newcastle, Fulham 5

Brentford, Crystal Palace, Nottingham Forest, Southampton, Chelsea 4

Aston Villa, Manchester United, Bournemouth 3

Liverpool 2

Everton, Wolverhampton, Leicester 1

