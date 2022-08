Video/ Manchester United Liverpool (2-1) gol e highlights: sorpresa Red Devils!

VIDEO MANCHESTER UNITED LIVERPOOL (2-1): SORPRESA RED DEVILS!

Video di Manchester United Liverpool che ci racconta un match tra i più importanti in Inghilterra. È una sfida che ha tanto, tantissimo da dire e da raccontare. Il primo episodio degno di nota è al minuto 16 con il gol dell’inglese, ed ex Borussia Dortmund, Jadon Sancho con la rete del 1-0. Un vantaggio che il Liverpool prova immediatamente a ripristinare con il pareggio ma nulla da fare: De Gea e compagni si salvano. Pioggia di cartellini gialli: Varane, Alexander Arnold e Dalot sono gli autori delle irregolarità per la sanzione. Primo tempo che termina con il risultato di 1-0. Secondo tempo che si apre con il tiro di Milner ma a trovare il gol è ancora il Manchester United con Marcus Rashford. Il gol da parte dei Red Derevils è una doccia fredda per il Liverpool e dopo il consulto Var, per un possibile fuorigioco, esplode l’Old Trafford.

Liverpool che timidamente cerca la porta senza che però i tiri impensieriscano il portiere spagnolo De Gea. Rashford, però, non ha finito la sua partita. Al minuto 78 fa vedere tutta la sua tenacia che però si spegne sul palo. Occasione per chiudere il match per lo United che non è fortunata. De Gea si fa vedere pronto dopo il colpo di testa di Roberto Firmino. La parata è di pregevole fattura e si salvano i Red Devils.

Si salva ma solo per un momento perché Momo Salah decide di riaprire la gara con un colpo di testa da pochi passi. Nel frattempo il grande atteso di questo match: Cristiano Ronaldo entra al 86′. Un ingresso in campo che farà discutere nei prossimi giorni dopo l’esclusione di oggi. Vince e convince il Manchester United contro il Liverpool, il risultato è di 2-1.

VIDEO MANCHESTER UNITED LIVERPOOL (2-1): IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot (41′ st Wan-Bissaka), Varane, Martínez, Malacia; Bruno Fernandes, McTominay, Eriksen (41′ st Van de Beek); Sancho (25′ st Fred), Rashford (41′ st Ronaldo), Elanga (1′ st Martial). A disposizione. Heaton, Maguire, Shaw, Garnacho. Allenatore. Ten Hag

LIVERPOOL: Alisson; Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson (40′ st Tsimikas); Henderson (14′ st Fabinho), Elliott, Milner (27′ st Fabio Carvalho); Salah, Diaz, Firmino. A disposizione. Adrian, Davies, Bajcetic, Phillips, Van der Berg, Clark. Allenatore. Klopp.

Reti: 16′ Sancho (M), 53′ Rashford (M), 81′ st Salah (L)

Ammonizioni: Varane, Dalot, Bruno Fernandes, Alexander Arnold

