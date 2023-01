Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 19^ giornata in Inghilterra

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SI CHIUDE L’ANDATA!

I risultati di Premier League ci conducono attraverso la 19^ giornata: ufficialmente quella iniziata ieri sera con l’anticipo sarebbe l’ultima di andata, ma a dire il vero si deve ancora recuperare qualche turno e infatti è sempre difficile districarsi attraverso la classifica del campionato inglese, perché ci sono delle squadre che hanno gare in meno delle altre. Per il momento possiamo dire che la 19^ giornata sarà interamente serale: l’appuntamento sarà per martedì’ 3 gennaio alle ore 20:45 e poi anche mercoledì 4 gennaio si giocherà la sera.

La partita che spicca tra le altre è Chelsea Manchester City, che sarà il posticipo del giovedì: sulla carta uno spettacolo anche se i Blues devono recuperare terreno e al momento sono appaiati in classifica con il Brighton, la squadra “mollata” da Graham Potter a stagione in corso e che ora è nelle mani di Roberto De Zerbi, che la sta mantenendo in zona europea. L’Arsenal nell’ultimo giorno del 2022 ha aumentato a 7 i punti di vantaggio sul City, vola verso un titolo che manca da 19 anni e oggi se la vede con il Newcastle, sempre terzo in classifica ma che contro il Leeds ha interrotto la sua serie di vittorie, pareggiando 0-0.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando ancora i risultati di Premier League per questa 19^ giornata, possiamo notare che tra le gare del martedì avremo anche Everton Brighton con la squadra di Frank Lampard che ha ripreso un po’ di vigore fermando il Manchester City, ma che deve ancora fare il salto di qualità per andare a prendersi una salvezza tranquilla; così anche il Leicester impegnato contro il Fulham, invece il Manchester United sembra aver spiccato il volo, è quarto in classifica e ha una bella occasione per fare ancora meglio, visto che ospita il Bournemouth appena battuto in casa dal Crystal Palace.

Nelle gare del mercoledì, per i risultati di Premier League, avremo poi il delicatissimo incrocio per la salvezza Southampton Nottingham Forest, con i Saints rimasti in ultima posizione; e ancora Leeds West Ham per risalire qualche posizione, stesso discorso per l’Aston Villa e il Wolverhampton che si affrontano a Birmingham. Il Tottenham di Antonio Conte insegue un posto nella prossima Champions League, e fa visita al Crystal Palace di Patrick Vieira: una partita non affatto scontata per gli Spurs, vedremo allora cosa ci racconteranno i risultati di Premier League per questa 19^ giornata…

RISULTATI PREMIER LEAGUE. 19^ GIORNATA

MARTEDÌ 3 GENNAIO

Ore 20:45 Arsenal Newcastle

Ore 20:45 Everton Brighton

Ore 20:45 Leicester Fulham

Ore 21:00 Manchester United Bournemouth

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO

Ore 20:30 Southampton Nottingham Forest

Ore 20:45 Leeds West Ham

Ore 21:00 Aston Villa Wolverhampton

Ore 21:00 Crystal Palace Tottenham

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 43

Manchester City 36

Newcastle 34

Manchester United 32

Tottenham 31

Liverpool 28

Fulham 25

Brighton, Chelsea 24

Brentford 23

Crystal Palace 22

Aston Villa 19

Leicester 17

Leeds, Bournemouth 16

Everton 15

West Ham 14

Wolverhampton, Nottingham Forest 12

Southampton 12











