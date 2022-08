Risultati Premier League e classifica/ Le partite della quinta giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SI PARTE DAL CHELSEA!

Turno infrasettimanale in compagnia dei risultati Premier League, dal momento che il massimo campionato inglese (come la nostra Serie A) scenderà in campo anche in questi giorni, proponendoci le partite già della quinta giornata, essendo cominciato una settimana prima. Uno sguardo alla classifica della Premier League ci dice che, forse un po’ a sorpresa, è al comando da solo a punteggio pieno l’Arsenal, formazione certamente blasonata ma che ormai da anni non lotta per il titolo e chissà se tornerà a farlo nel 2022-2023.

Diretta/ Nottingham Tottenham (risultato finale 0-2): decide una doppietta di Kane!

Insegue comunque da vicino il Manchester City, che ha solamente un pareggio a sporcare la propria tabella di marcia nei risultati Premier League, mentre hanno già perso qualche punto in più Chelsea e Liverpool, il che per Blues e soprattutto Reds potrebbe già essere un problema. Per adesso però naturalmente siamo solamente al mese di agosto, per cui fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Premier League.

DIRETTA/ Arsenal Fulham (risultato finale 2-1): vittoria in rimonta dei Gunners

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la quinta giornata del massimo campionato inglese e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Premier League in occasione del primo turno infrasettimanale della stagione. Oggi, martedì 30 agosto, si comincerà con ben quattro partite: alle ore 20.30 avremo Crystal Palace Brentford e Fulham Brighton, seguite alle ore 20.45 da Southampton Chelsea e alle ore 21.00 dal fischio d’inizio per Leeds Everton.

Domani, mercoledì 31 agosto, la quinta giornata della Premier League proseguirà con queste partite: alle ore 20.30 triplo appuntamento con Bournemouth Wolverhampton, Manchester City Nottingham Forest e Arsenal Aston Villa, seguite alle ore 20.45 da West Ham Tottenham e infine alle ore 21.00 da Liverpool Newcastle. Giovedì 1 settembre ci sarà poi un ultimo posticipo: ricordiamo dunque che il nuovo mese si aprirà alle ore 21.00 con Leicester Manchester United.

DIRETTA/ Chelsea Leicester (risultato finale 2-1): Sterling regala vittoria ai Blues

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 5^ GIORNATA

Martedì 30 agosto

ore 20.30

Crystal Palace Brentford

Fulham Brighton

ore 20.45

Southampton Chelsea

ore 21.00

Leeds Everton

Mercoledì 31 agosto

ore 20.30

Bournemouth Wolverhampton

Manchester City Nottingham Forest

Arsenal Aston Villa

ore 20.45

West Ham Tottenham

ore 21.00

Liverpool Newcastle

Giovedì 1 settembre

ore 21.00

Leicester Manchester United

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 12

Manchester City, Tottenham, Brighton 10

Leeds, Chelsea 7

Newcastle, Manchester United 6

Liverpool, Brentford, Fulham 5

Crystal Palace, Southampton, Nottingham Forest 4

Aston Villa, West Ham, Bournemouth 3

Everton, Wolverhampton 2

Leicester 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA