Risultati qualificazioni Euro 2024, classifiche/ Diretta gol live score, 23 marzo

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: È IL GIORNO DI ITALIA INGHILTERRA

Oggi giovedì 23 marzo 2023 è un giorno importante perché segna l’inizio del cammino in compagnia dei risultati delle qualificazioni a Euro 2024, il torneo che si disputerà in Germania e vede naturalmente l’Italia nei panni di campionessa in carica grazie al trionfo a Wembley contro l’Inghilterra nell’estate 2021. Sembra quasi uno scherzo della sorte, ma stasera si ripartirà proprio con Italia Inghilterra a Napoli, dal momento che gli Azzurri e i britannici sono inseriti nello stesso girone C e si affrontano già nella prima giornata, di cui naturalmente questo big-match sarà di gran lunga la partita di maggiore spicco e valore tecnico.

Il nostro girone è uno di quelli formati da sole cinque squadre perché l’Italia si è qualificata per le Final Four di Nations League, tra l’altro avendo la meglio in un girone che comprendeva proprio l’Inghilterra, per la quale siamo una sorta di bestia nera. Noi invece vedremo i fantasmi di pessimi ricordi quando affronteremo un’altra Nazionale del gruppo: stasera alle ore 20.45 ci sarà anche Macedonia del Nord Malta, naturalmente i balcanici ci ricordano l’enorme amarezza della mancata qualificazione per i Mondiali 2022.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: TUTTE LE PARTITE

Naturalmente però stasera non ci sarà solo il girone C a caratterizzare il quadro dei risultati qualificazioni Euro 2024, perché ci saranno altri due gruppi interessati, con un totale di altre sei partite. Naturalmente siamo al debutto e quindi le classifiche di tutti i gironi sono ancora ferme a quota zero per ogni Nazionale coinvolta, il primo risultato arriverà dal girone H, dove per motivi di fuso avrà inizio già alle ore 16.00 Kazakistan Slovenia, la partita che avrà l’onore di aprire in assoluto i risultati qualificazioni Euro 2024.

Sempre per il girone H, ma con fischio d’inizio alle ore 20.45, avranno inizio Danimarca Finlandia e San Marino Irlanda del Nord, con i danesi che saranno sicuramente la Nazionale di riferimento in questo raggruppamento. Infine, dobbiamo ricordare anche gli appuntamenti con il girone J, in questo caso tutti in contemporanea con fischio d’inizio alle ore 20.45 per Bosnia Islanda, Portogallo Liechtenstein e Slovacchia Lussemburgo, con i lusitani che sono naturalmente i grandi favoriti per il primo posto – ricordando che comunque passano le prime due di ogni gruppo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE

GRUPPO C

Ore 20.45

Italia Inghilterra

Macedonia del Nord Malta

GRUPPO H

Ore 16.00

Kazakistan Slovenia

Ore 20.45

Danimarca Finlandia

San Marino Irlanda del Nord

GRUPPO J

Ore 20.45

Bosnia Islanda

Portogallo Liechtenstein

Slovacchia Lussemburgo











