Risultati qualificazioni Euro 2024, classifiche/ Diretta gol live score, 25 marzo

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, IN CAMPO LA SPAGNA

Oggi sabato 25 marzo 2023 scenderanno in campo le Nazionali che ancora mancano all’appello per i risultati delle qualificazioni a Euro 2024, la cui prima giornata è stata spalmata da giovedì a oggi, mentre già da domani e fino a martedì sarà la volta della seconda giornata. Il torneo si disputerà in Germania, che per questo motivo è qualificata d’ufficio alla fase finale, mentre naturalmente l’Italia veste i panni di campionessa in carica grazie al trionfo a Wembley contro l’Inghilterra nell’estate 2021. Alle qualificazioni non partecipano dunque per motivi opposti la Germania e la Russia, che invece è stata esclusa dagli Europei.

I gironi possono essere formati da cinque oppure sei squadre, sappiamo ad esempio che l’Italia partecipa a un gruppo da cinque perché si è qualificata per le Final Four di Nations League, che a giugno saranno in contemporanea alle prossime due giornate in compagnia dei risultati delle qualificazioni a Euro 2024, di cui invece adesso andiamo a scoprire il programma di oggi, a cominciare dal girone A che vivrà alle ore 15.00 Scozia Cipro, che sarà la prima partita in ordine cronologico, mentre alle ore 20.45 proporrà Spagna Norvegia, che invece possiamo considerare il big-match del sabato.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: TUTTE LE PARTITE

Naturalmente però oggi non ci sarà solo il girone A a caratterizzare il quadro dei risultati qualificazioni Euro 2024, perché ci saranno altri due gruppi interessati, con un totale di altre cinque partite per dare la prima forma alle classifiche di questi gironi ancora fermi a quota zero per ogni Nazionale coinvolta. Due partite saranno in programma anche nel girone D, pure in questo caso ad orari differenti: alle ore 18.00 Armenia Turchia, alle ore 20.45 invece Croazia Galles.

Infine, dobbiamo ricordare anche gli appuntamenti con il girone I per i risultati qualificazioni Euro 2024, in questo caso avremo in contemporanea con fischio d’inizio alle ore 18.00 Bielorussia Svizzera e Israele Kosovo, mentre dovremo aspettare le ore 20.45 per seguire Andorra Romania. Ci attende quindi anche oggi una sorta di “giro d’Europa” con tante emozioni e anche le prime indicazioni su tutti i gruppi coinvolti per dare il via alle qualificazioni di Euro 2024 per tutti…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE

GRUPPO A

ore 15.00 Scozia Cipro

ore 20.45 Spagna Norvegia

GRUPPO D

ore 18.00 Armenia Turchia

ore 20.45 Croazia Galles

GRUPPO I

ore 18.00 Bielorussia Svizzera

ore 18.00 Israele Kosovo

ore 20.45 Andorra Romania











