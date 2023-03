Risultati qualificazioni Euro 2024, classifiche/ Diretta gol live score, 26 marzo

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, ITALIA MISSIONE RISCATTO

Buona domenica 26 marzo 2023 con i risultati delle qualificazioni a Euro 2024. Andata in archivio la prima giornata, le squadre sono pronte a ripartire con il secondo turno della fase che decreterà chi ci sarà in Germania il prossimo anno per ambire al torneo più prestigioso a livello continentale per Nazionali. L’anticipo delle 15:00 sarà giocato da Kazakistan Danimarca con il programma del Gruppo H che proseguirà alle 18:00 con Slovenia San Marino e più tardi ancora Irlanda Del Nord Finlandia, più precisamente alle ore 20:45.

Le altre sfide delle 18:00 saranno Inghilterra Ucraina e Liechtenstein Islanda. La prima è una sfida del Gruppo C, quello della nostra Italia che alle 20:45 sarà chiamata a riscattare il ko con gli inglesi affrontando la trasferta di Malta Con i liechtensteiniani e gli islandesi, a far compagnia nel Gruppo J, ci sarà il Portogallo di Cristiano Ronaldo in trasferta in Lussemburgo e la sfida tra Slovacchia Bosnia Erzegovina, reduci rispettivamente da un pareggio e una vittoria.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo a contestualizzare la situazione delle classifiche a margine dei primi risultati delle qualificazioni a Euro 2024 emersi fin qui. Nel Gruppo C i successi di Macedonia del Nord e Inghilterra rispettivamente su Malta e Italia hanno permesso questa prima spaccatura del raggruppamento con l’Ucraina unica squadra ancora a non essere scesa in campo e che farà il suo debutto in terra inglese. Possibilità di riscatto per una tra Malta e Italia, uscite come detto con le ossa rotta al loro primo impegno.

Nel Gruppo H la Danimarca trascinata Hojlund ha spazzato via la Finlandia mentre il San Marino si è dovuto arrendere all’Irlanda del Nord. Sorridono anche gli sloveni, abili a chiudere 2-1 la pratica Kazakistan e raggiungere danesi e nordirlandesi in testa alla classifica. I kazaki proveranno a rifarsi in casa con la Danimarca mentre Finlandia e San Marino dovranno affrontare le trasferta in Irlanda del Nord e Slovenia. Chiudiamo questo analisi con il Gruppo J, capitanato da Portogallo e Bosnia capaci di battere Liechtenstein e Islanda senza subire gol. In questo girone c’è stato anche un pareggio ovvero quello a reti tra Slovacchia e Lussemburgo, impegnate questa volta proprio con Bosnia e Portogallo. La gara tra Liechtenstein Islanda sarà utile per capire chi tra le due nazioni rossoblu collezionerà il primo punto, se solo una oppure entrambe.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE

GRUPPO C

ore 18.00 Inghilterra Ucraina

ore 20.45 Malta Italia

CLASSIFICA GRUPPO C

Macedonia del Nord (1) 3

Inghilterra (1) 3

Ucraina (0) 0

Italia (1) 0

Malta (1) 0

GRUPPO H

Ore 15.00 Kazakistan Danimarca

Ore 18.00 Slovenia San Marino

Ore 20.45 Irlanda del Nord Finlandia

CLASSIFICA GRUPPO H

Danimarca (1) 3

Irlanda del Nord (1) 3

Slovenia (1) 3

Kazakistan (1) 0

Finlandia (1) 0

San Marino (1) 0

GRUPPO J

ore 18.00 Liechtenstein Islanda

ore 20.45 Lussemburgo Portogallo

ore 20.45 Slovacchia Bosnia

CLASSIFICA GRUPPO J

Portogallo (1) 3

Bosnia (1) 3

Slovacchia (1) 1

Lussemburgo (1) 1

Islanda (1) 0

Liechtenstein (1) 0











