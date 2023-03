Risultati qualificazioni Euro 2024, classifiche/ Diretta gol live score 28 marzo

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: IN CAMPO LA SPAGNA!

Oggi martedì 28 marzo 2023 scenderanno in campo le Nazionali che ancora mancano all’appello per completare questa finestra di fine marzo dedicata ai risultati delle qualificazioni a Euro 2024, la cui seconda giornata sarà in programma nelle prossime ore per chi aveva disputato la prima sabato. Il torneo si disputerà in Germania, che per questo motivo è qualificata d’ufficio alla fase finale, l’Italia è campionessa in carica grazie al trionfo a Wembley contro l’Inghilterra nell’estate 2021 e gli Azzurri hanno iniziato il cammino con alterne fortune, una sconfitta proprio contro gli inglesi e una vittoria a Malta.

I gironi non comprendono la Russia che è stata esclusa e possono essere formati da cinque oppure sei squadre, ad esempio l’Italia partecipa a un gruppo da cinque perché si è qualificata per le Final Four di Nations League, che a giugno saranno in contemporanea alle prossime due giornate in compagnia dei risultati delle qualificazioni a Euro 2024, di cui invece adesso andiamo a scoprire il programma di oggi, a cominciare dal girone A che vivrà alle ore 18.00 Georgia Norvegia, che sarà per esigenze di fuso orario la prima partita in ordine cronologico, mentre alle ore 20.45 proporrà Scozia Spagna, che invece possiamo considerare il big-match del martedì.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024: TUTTE LE PARTITE

La Spagna infatti tre giorni fa ha esordito battendo la Norvegia e affronterà la Scozia che a sua volta è reduce da un successo, ma naturalmente oggi non ci sarà solo il girone A a caratterizzare il quadro dei risultati qualificazioni Euro 2024, perché ci saranno altri due gruppi interessati, con un totale di altre cinque partite per dare ulteriori aggiornamenti alle classifiche di questi gironi che avevano dato sabato le loro prime indicazioni, tutte con inizio alle ore 20.45.

Due partite saranno in programma anche nel girone D: ci attenderanno infatti Turchia Croazia e Galles Lettonia. Infine, dobbiamo ricordare anche gli appuntamenti con il girone I che invece ha sei squadre e dunque ci proporrà ben tre partite: potremo allora seguire anche Svizzera Israele, Romania Bielorussia e Kosovo Andorra in questo martedì che per il momento farà calare il sipario sui risultati qualificazioni Euro 2024, che poi torneranno a giugno.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EURO 2024, CLASSIFICHE

GRUPPO A

ore 18.00 Georgia Norvegia

ore 20.45 Scozia Spagna

CLASSIFICA: Scozia, Spagna 3; Georgia, Norvegia, Cipro 0.

GRUPPO D

ore 20.45 Turchia Croazia

ore 20.45 Galles Lettonia

CLASSIFICA: Turchia 3; Croazia, Galles 1; Lettonia, Armenia 0.

GRUPPO I

ore 20.45 Romania Bielorussia

ore 20.45 Svizzera Israele

ore 20.45 Kosovo Andorra

CLASSIFICA: Svizzera, Romania 3; Israele, Kosovo 1; Andorra, Bielorussia 0.











