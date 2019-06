Risultati qualificazioni Europei 2020/ Classifiche: focus sulla Francia, diretta gol

Altro nome da tenere d’occhio in questo sabato dedicato ai risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 non può che essere quello della Francia. I campioni del mondo in carica certo saranno tra i più attesi anche perché li attende un match davvero complicato quest’oggi a Konya alle ore 20.45 con la Turchia. La nazionale di Deschamps, leader del girone H se la vedrà quindi con la squadra del ct Gunes e pure per la supremazia nella classifica del gruppo. La situazione è infatti ben chiara: la Francia ha accumulato 6 punti, avendo trovato la vittoria ai danni di Moldavia e Islanda, segnando in entrambe le occasioni pure 4 gol. Anche la Turchia però ha iniziato al meglio il primo cammino nel torneo di qualificazione agli Europei 2020, trovando quindi due successi, più risicati, su Albania e Moldavia. Benché quindi il pronostico sia comunque per il Blues, la partita di oggi di certo regalerà parecchie sorprese. (agg Michela Colombo)

AZZURRI PER LA VETTA

Come detto prima, ecco che tra i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 il più atteso è quello che ci arriverà questa sera da Atene, dove alle ore 20.45 si accenderà la sfida tra Grecia e Italia per la vetta del girone J. Lo abbiamo visto prima: la classifica è ben chiara come pure il pronostico a favore degli azzurri del ct Mancini che paiono davvero in ottimo stato di forma. Non per questo la sfida con la Grecia si annuncia facile, tutt’altro. Non scordiamo infatti che la formazione del ct Anastasiadis ha trovato il successo ai danni del Liechtenstein e pure ha trovato un ottimo pareggio col risultato di 2-2 contro la Bosnia Erzegovina lo scorso mese di marzo. Servirà quindi una prestazione imponente da parte dell’Italia di Mancini, che però guarda a questi appuntamenti per il torneo di qualificazione con grande ottimismo. (agg Michela Colombo)

LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Seconda giornata importante per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020: dopo i primo assaggio occorso ieri, ecco che le formazioni nazionali saranno in campo anche oggi sabato 8 giugno 2019, con il chiaro scopo di prendersi i tre punti messi in palio, decisivi per le classifiche dei 5 gironi protagonisti. Ecco infatti che saranno solo i riflettori le squadre appartenenti a gruppi C, E, I, H e J per le qualificazioni agli Europei 2020: questo vuol dire che sarà pure l’Italia del ct Roberto Mancini a presenziare questa sera, essendo pure leader del girone J. L’obiettivo dichiarato degli azzurri quindi sarà necessariamente rafforzare tale supremazia e mettere in chiaro le proprie intenzione in vista del prossimo appuntamento continentale. Tornando però alle partite e quindi ai risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 ricordiamo quali saranno gli appuntamenti per oggi. Calendario alle mano vediamo che saranno 13 le partite previste: si comincerà quindi già alle ore 15.00 con i match Croazia-Galles e Islanda-Albania. La seconda fascia oraria sarà poi quella delle ore 18.00 e quindi avranno luogo ben 6 incontri e di preciso Estonia-Irlanda del Nord del girone C e Azerbaigian-Ungheria del girone E oltre che Moldavia-Andorra (girone H), Russia-San Marino per il girone I e pure per il girone J Finlandia-Bosnia Erzegovina e Armenia-Liechtenstein. Altrettanto importante il numero di partite che si accenderanno solo questa sera alle ore 20.45 e quindi Bielorussia-Germania del girone C e Turchia-Francia per il girone H: per il girone I sarà la volta di Scozia-Cipro e Belgio-Kazakistan e non scordiamo ovviamente il match ad Atene del girone J tra Grecia e Italia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: GLI AZZURRI IN CAMPO

Come detto i protagonisti assoluti quest’oggi delle partite e quindi dei risultati del qualificazioni agli Europei 20202 saranno ovviamene gli azzurri di Mancini. Il ct azzurro come pure i suoi convocati paiono più che pronti a scendere in campo questa sera alle ore 20.45 contro la Grecia, ben consci che però la sfida ad Atene non si annuncia certo semplice. L’obbiettivo però sono i tre punti messi in palio, che potrebbero rivelarsi alfine decisivi: come annunciato prima l’Italia, dopo pure il successo con il Liechtenstein, è leader del suo girone J con ben 6 punti, ma ne dista solo 2 dalla Grecia, con la quale quindi darà vita a una sorta di scontro diretto. Certamente siamo solo al terzo turno della competizione Uefa e il cammino è ancora lungo ma ogni punto rimane prezioso: chissà che cosa ci dirà il campo questa sera…

RISULTATI E CLASSIFICHE

GIRONE C

Ore 18.00 Estonia-Irlanda del Nord

Ore 20.45 Bielorussia-Germania

CLASSIFICA: Irlanda del nord 6, Germania 3, Olanda 3, Estonia 0, Bielorussia 0

GIRONE E

Ore 15.00 Croazia-Galles

Ore 18.00 Azerbaigian-Ungheria

CLASSIFICA: Slovacchia 3, Galles 3, Ungheria 3, Croazia 3, Azerbagian 0

GIRONE H

Ore 15.00 Islanda-Albania

Ore 18.00 Moldavia-Andorra

Ore 20.45 Turchia-Francia

CLASSIFICA: Francia 6, Turchia 6, Albania 3, Islanda 3, Andorra 0, Moldavia 0

GIRONE I

Ore 18,00 Russia-San Marino

Ore 20.45 Belgio-Kazakistan

Ore 20.45 Scozia-Cipro

CLASSIFICA: Belgio 6, Russia 3, Kazakistan 3, Cipro 3, Scozia 3, San Marino 0

GIRONE J

Ore 18.00 Armenia Liechtenstein

Ore 18.00 Finlandia-Bosnia Erzegovina

Ore 20.45 Grecia-Italia

CLASSIFICA: Italia 6, Grecia 4, Bosnia Erzegovina 4, Finlandia 3, Armenia 0, Liechtenstein 0



