Video/ Italia Liechtenstein (6-0): highlights e gol (qualificazioni Europei 2020)

Nel video di Italia Liechtenstein analizziamo il 6-0 con cui gli Azzurri hanno demolito gli avversari allo stadio Ennio Tardini, nella partita valida per la seconda giornata del gruppo J per le qualificazioni agli Europei 2020. Un successo netto, ma anche largamente annunciato: quello che è stato importante è stato l’aver trovato tanti gol e blindato la porta per la quinta gara consecutiva. Sulla partita in sé, poco da dire: nel primo tempo un colpo di testa di Stefano Sensi ha sbloccato la situazione, poco dopo la mezz’ora Marco Verratti ha raddoppiato con un’azione caparbia e una conclusione sul palo lontano e poi è arrivato il grande momento di Fabio Quagliarella, autore di una doppietta su rigore (entrambi concessi da Jorginho, e Bonucci in seconda battuta). In occasione del secondo tiro dal dischetto il Liechtenstein ha perso Kaufmann per l’espulsione comminata dall’arbitro, e così la ripresa è diventata una passerella per l’Italia: c’è stato il tempo per il gol di Moise Kean, che ha così confermato la sua straordinaria media, per la prima rete azzurra di Leonardo Pavoletti quattro minuti dopo l’esordio assoluto e per un’altra prima volta, quella di Armando Izzo. Con il pareggio tra Bosnia e Grecia, gli Azzurri schizzano al primo posto solitario del gruppo J: un ottimo risultato in vista delle partite di giugno.

VIDEO ITALIA LIECHTENSTEIN: LE DICHIARAZIONI

Analizzando al meglio il video di Italia Liechtenstein, riportiamo alcune delle dichiarazioni che Roberto Mancini ha rilasciato ai microfoni della Rai appena dopo il fischio finale. Il Commissario Tecnico degli Azzurri ha posto l’accento non tanto sul risultato, quanto sulla prestazione: “Il risultato poteva essere scontato ma era importante mantenere la concentrazione”. Soddisfazione anche per gli esordienti della serata (“spero che siano utili anche più avanti”) e una risposta a Mario Balotelli, che sui social network ha espresso la sua frustrazione per la mancata convocazione: “Deve stare tranquillo, c’è sempre qualcuno destinato a rimanerci male ma per lui non deve essere così”.

Doppietta, gol azzurro dopo nove anni, record di “anzianità” e felicità per Fabio Quagliarella che continua a stupire e a centrare traguardi in una stagione indimenticabile: “E’ stata una grande serata, ringrazio tutto il pubblico per il grande calore. I rigori? Devo dire grazie a Jorginho e Bonucci: i rigoristi sono loro ma mi hanno fatto tirare il primo. Sul secondo ero più tranquillo avendone già calciato uno, ma mi hanno detto che questa era la mia serata: è una grande soddisfazione”.





