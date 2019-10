Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score, gironi C, E, G e I

Si torna in campo anche in questa domenica 13 ottobre per il torneo di qualificazione agli Europei 2020 e siamo certo ben impazienti di conoscere quali saranno i risultati che otterremo in questa seconda fase della sosta. Oggi poi il programma delle partite ci appare ben fitto e i tre punti messi in palio davvero allettanti: ormai siamo alle ultime battute di questo torneo e per molte squadre nazionali la qualificazione all’evento continentale risulta ancora ben in bilico. Ricordiamo infatti che da programma ufficiale ci attendono solo altri due turni per le qualificazioni agli Europei 2020 e i risultati che otterremo oggi potrebbero già rivelarsi decisivi per fissare alcuni verdetti, non solo ai gradini più bassi ma pure in vetta alle classifiche dei vari gironi. Andiamo allora subito a controllare gli incontri, e quindi anche i risultati, per le Qualificazioni agli Europei 2020 che animeranno questa domenica.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: I MATCH DI OGGI

Esaminando quindi il programma ufficiale per questo turno del torneo di qualificazione alla prossima manifestazione continentale, vediamo subito che in questa domenica saranno 4 i gironi che ci faranno compagnia e per la precisione i gruppi C, E, G e I, dove non sono pochi i big pronti a mettersi in gioco. Da calendario il primo incontro di questa domenica avrà inizio alle ore 15,00 e per il girone I vedrà impegnati ad Astana Kazakistan e Belgio, con i Diavoli rossi di nuovo in campo dopo il 9-0 firmato giovedi scorso al San Marino. Alle ore 18,00 per i risultati delle qualificazioni Europei 2020 ci attendono le sfide del gruppo I Scozia-San Marino e Cipro-Russia: alla stessa ora ma per il gruppo C avrà luogo a Minsk Bielorussia-Olanda, mentre per il gruppo E inizierà Ungheria-Azerbaigian. Ultima fascia prevista per le ore 20,45: attenderemo quindi la prima sera per seguire le sfide del girone G Polonia-Macedonia del Nord e Slovenia-Austria. Alla medesima ora avranno pure inizio gli incontri del girone E Galles-Croazia e la partita del gruppo C tra Estonia e Germania, con i tedeschi in campo dopo il pari rimediato in amichevole con l’Argentina.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GIRONE C

Ore 18,00 Bielorussia-Olanda

Ore 20,45 Estonia-Germania

Classifica: Olanda Germania Irlanda del nord 12, Bielorussia 4, Estonia 1

GIRONE E

Ore 18,00 Ungheria-Azerbiagian

Ore 20,45 Galles-Croazia

Classifica: Croazia 13, Slovacchia 10, Ungheria 9, Galles 7, Azerbiagian 1

GIRONE G

Ore 20,45 Slovenia-Austria

Ore 20,45 Polonia-Macedonia del nord

Classifica: Polonia 16, Austria 13, Macedonia del nord Slovenia 11, Israele 8, Lettonia 0

GIRONE I

Ore 15,00 Kazakistan-Belgio

Ore 18,00 Scozia-San Marino

Ore 18,00 Cipro-Russia

Classifica: Belgio 21, Russia 18, Cipro 10, Kazakistan 7, Scozia 6, San Marino 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA