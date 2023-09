RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ La rivelazione Lussemburgo, diretta gol live score

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: LA RIVELAZIONE

Certamente la grande rivelazione nei risultati delle qualificazioni Europei 2024 è il Lussemburgo. Una nazionale che nella sua storia non ha mai raccolto grandi risultati, anzi ha sempre dovuto giocare il ruolo della squadra materasso nelle varie qualificazioni; oggi, clamorosamente, nella classifica del gruppo J occupa il secondo posto insieme alla Slovacchia, con 10 punti dopo le gare di andata e una distanza di 5 lunghezze dal Portogallo capolista. Il Lussemburgo sogna in grande: il calo di Islanda e Bosnia ha concesso questi risultati, la vittoria di venerdì sulla nazionale scandinava ha aumentato le possibilità e ora attenzione.

Probabili formazioni Portogallo Lussemburgo/ Quote: CR7 c’è! (Euro 2024, oggi 11 settembre 2023)

Certo, la trasferta di questa sera in Portogallo è ostica e la Slovacchia (che ospita un Liechtenstein ancora al palo in classifica) ha una bella occasione per allungare, ma poi ci saranno altre quattro partite da affrontare e il Lussemburgo potrebbe clamorosamente trovarsi in seconda posizione nella classifica del gruppo J e dunque qualificato per la fase finale degli Europei 2024. Intanto, anche Cristiano Ronaldo e compagni dovranno certamente non commettere l’errore di sottovalutare questa avversaria, che stasera se la vorrà giocare… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Italia Ucraina/ Diretta tv: Spalletti cambia (qualificazioni Europei 2024, 11 settembre)

ANCORA IN CAMPO

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 ci conducono, lunedì 11 settembre, a cinque partite che sono valide per i gironi D e J: un quadro abbastanza ristretto dunque, e andiamo subito a scoprire il calendario del giorno. Si parte alle ore 18:00 con Armenia Croazia; sempre nel gruppo D avremo alle ore 20:45 Lettonia Galles. Per quanto riguarda il gruppo J, le tre partite sono in programma alle ore 20:45 e si tratta di Islanda Bosnia, Portogallo Lussemburgo e Slovacchia Liechtenstein. Cosa aspettarci in campo?

Intanto, le due classifica sono diverse: nel gruppo D infatti la Croazia ha 3 punti di ritardo dalla Turchia ma anche due gare in meno, stasera potrebbe già esserci l’aggancio con poi una visione ampia sul sorpasso, mentre nel gruppo J il Portogallo, che ha vinto anche in Slovacchia, sta dominando a punteggio pieno e stasera potrebbe di fatto completare l’opera battendo il Lussemburgo, che certamente rappresenta una straordinaria sorpresa perché dopo tutta l’andata è ancora concretamente in corsa in questi risultati delle qualificazioni Europei 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Grecia e Slovenia a valanga!

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco dunque saremo in campo per i risultati delle qualificazioni Europei 2024. Abbiamo una Croazia che vuole il primo posto nella classifica del gruppo D: i balcanici, semifinalisti al Mondiale in Qatar e poi in finale alla Nations League, stanno ancora “spremendo” le ultime gocce di un gruppo che ha comunque fatto la storia, allo stesso tempo provando a inserire qualche giovane ma con la convinzione che per il momento sia Luka Modric il vero ago della bilancia, e al centrocampista del Real Madrid ovviamente non resti più molto tempo per vincere qualcosa di concreto.

In questo girone la Turchia ha avuto una grande occasione per andare in fuga e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli Europei 2024, ma il deludente pareggio interno contro l’Armenia ha rimescolato le carte in tavola: è francamente difficile pensare che la stessa Armenia possa davvero giocarsela, intanto al momento è lì (seconda in classifica con 7 punti) e chissà che oggi faccia un’altra impresa fermando la Croazia. Tra poco i campi ci forniranno tutte le loro risposte…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO D

Ore 18:00 Armenia Croazia

Ore 20:45 Lettonia Galles

CLASSIFICA: Turchia 10, Croazia 7, Armenia 7, Galles 4, Lettonia 0

GRUPPO J

Ore 20:45 Islanda Bosnia

Ore 20:45 Portogallo Lussemburgo

Ore 20:45 Slovacchia Liechtenstein

CLASSIFICA: Portogallo 15, Slovacchia 10, Lussemburgo 10, Bosnia 6, Islanda 3, Liechtenstein 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA