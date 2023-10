RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Esordio per Montella! Diretta gol live (12 ottobre)

RISULTATI QUALIFICAZIONIEUROPEI 2024: IL NUOVO CT

Uno dei grandi protagonisti nei risultati delle qualificazioni agli Europei 2024 per questa sera sarà Vincenzo Montella: l’Aeroplanino è il nuovo Commissario Tecnico della Turchia, nominato alla fine di settembre per sostituire Stefan Kuntz, che due anni fa aveva guidato la squadra agli Europei (incrociando anche l’Italia, con eliminazione al primo turno) e che è stato esonerato nonostante il primo posto nel girone, ma pagando il brutto pareggio contro la Lettonia. Montella è scelta ponderata dalla federazione: in Turchia lo conoscono, nelle ultime stagioni ha allenato infatti l’Adana Demirspor.

Il bilancio in 71 partite: 35 vittorie, 17 pareggi e 19 sconfitte, dunque positivo, con un ottimo quarto posto l’anno scorso e la qualificazione in Conference League. Montella non ha bisogno di presentazioni nemmeno come allenatore, in particolare va ricordato il bel ciclo alla Fiorentina (tre quarti posti consecutivi) e la Supercoppa Italiana vinta con il Milan. Il suo esordio sulla panchina della Turchia è molto complicato: trasferta in Croazia, in una partita potenzialmente decisiva per la qualificazione agli Europei 2024. Vedremo allora cosa succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI LA SPAGNA!

Sono otto le partite che giovedì 12 ottobre formano il quadro dei risultati delle qualificazioni agli Europei 2024: otto partite per quattro gironi, con Lettonia Armenia alle ore 18:00 e il resto del programma alle ore 20:45. Abbiamo coinvolti i gironi A, D, E, I; ormai siamo arrivati quasi alla conclusione di questo percorso e già questa sera potremmo avere le prime nazionali direttamente qualificate alla fase finale del torneo, che come noto si giocherà in Germania. Da segnalare, purtroppo ma inevitabilmente, che è stata rinviata Israele Svizzera, in programma a Tel Aviv ma per ora cancellata a causa della guerra.

Parlando delle classifiche dei vari gironi, possiamo notare che nel gruppo A la Scozia è ad un passo dalla qualificazione: girone da cinque nazionali, dunque ai britannici mancano tre partite e, qualora la Norvegia dovesse mancare la vittoria a Cipro, la Scozia sarebbe già aritmeticamente dentro a prescindere dal risultato che otterrà in Spagna. Negli altri gruppi invece la situazione non è così definita, e allora adesso andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere oggi sui vari campi coinvolti nei risultati delle qualificazioni agli Europei 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2024 abbiamo alcuni gironi che sono parecchio interessanti: per esempio il gruppo D, dove Croazia e Turchia comandano la classifica con 10 punti e questa sera si incrociano nella sfida diretta. Ad approfittarne può essere l’Armenia, che incredibilmente resta ancora in corsa e va in Lettonia ad affrontare una nazionale che ha zero punti: qui però c’è in ballo anche il Galles, che ha il turno di riposo ma, avendo 7 punti, ha comunque un certo tipo di controllo sulla situazione in attesa di tornare a giocare (tra qualche giorno).

Nel gruppo E si sta delineando uno scenario incredibile, a causa della crisi della Polonia: Albania in testa tallonata dalla Repubblica Ceca, ma Moldavia terza a due punti dalla vetta anche se questa sera riposa. Nel gruppo I bisognerà naturalmente capire in che modo sarà gestita la situazione di Israele; per il momento la Svizzera ha due punti sulla Romania e tre sulla stessa nazionale israeliana, tagliate fuori tutte le altre che ormai non possono più sperare di qualificarsi agli Europei 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO A

Ore 20:45 Cipro Norvegia

Ore 20:45 Spagna Scozia

CLASSIFICA: Scozia 15, Spagna 9, Norvegia 7, Georgia 4, Cipro 0

GRUPPO D

Ore 18:00 Lettonia Armenia

Ore 20:45 Croazia Turchia

CLASSIFICA: Croazia 10, Turchia 10, Armenia 7, Galles 7, Lettonia 0

GRUPPPO E

Ore 20:45 Albania Repubblica Ceca

Ore 20:45 Far Oer Polonia

CLASSIFICA: Albania 10, Repubblica Ceca 8, Moldavia 8, Polonia 6, Far Oer 1

GRUPPO I

Ore 20:45 Andorra Kosovo

Ore 20:45 Bielorussia Romania

CLASSIFICA: Svizzera 14, Romania 12, Israele 11, Bielorussia 4, Kosovo 4, Andorra 2











