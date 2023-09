RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Quali sorprese? Diretta gol live score (8 settembre 2023)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: LE SORPRESE

Parlando dei risultati delle qualificazioni agli Europei 2024 dobbiamo inevitabilmente porre l’accento su due sorprese: abbiamo già visto che Scozia e Turchia comandano le loro classifiche e, anche al netto del fatto che Croazia e Spagna hanno giocato meno partite, il loro cammino verso la fase finale del torneo è già ben indirizzato. Per entrambe si tratterebbe della seconda partecipazione consecutiva agli Europei; tuttavia sia la Turchia che la Scozia erano state eliminate al primo turno due anni fa, tutte e due stanno cercando di arrivare ad un livello costante e accettabile in campo internazionale.

Probabili formazioni Georgia Spagna/ Quote, De La Fuente con Asensio? (oggi 8 settembre 2023)

La Turchia aveva raggiunto una bellissima semifinale nel 2008, mentre sei anni prima era stata incredibilmente terza ai Mondiali. La Scozia in Coppa del Mondo non gioca da 25 anni, mentre agli Europei si è qualificata per l’edizione 2020 (poi posticipata) dopo un’assenza che durava dal 1996. In più, della nazionale britannica andrebbe anche detto che non ha mai superato la prima fase di un grande torneo: una maledizione, ma questo nuovo corso sta facendo molto bene e ha anche battuto la Spagna, dunque si può davvero sperare in qualche buon risultato a cominciare ovviamente da stasera. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Lettonia Italia U21/ Nasti prima punta? (Qualificazioni Europei, 8 settembre 2023)

OGGI SPAGNA E PORTOGALLO!

Si torna a giocare per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2024: venerdì 8 settembre sono coinvolti i gruppi A, D e J e le partite sono appena sette, perché due di questi gironi sono solo da cinque nazionali e dunque avremo il turno di riposo, che oggi compete a Norvegia nel gruppo A e Galles nel gruppo D. Le partite prendono il via alle ore 18:00 con Georgia Spagna, per ragioni di fuso orario; tutte le altre saranno alle ore 20:45 e il focus potrebbe concentrarsi anche su Croazia Lettonia e Slovacchia Portogallo.

Spagna e Croazia tornano a giocare nei risultati delle qualificazioni agli Europei 2024 dopo essersi sfidate in Nations League, con vittoria della Roja ai rigori; entrambe dunque devono recuperare delle partite rispetto alle avversarie, la Croazia è messa meglio perché la Spagna aveva perso in Scozia rallentando la sua marcia, e in generale si tratta di una nazionale che ha bisogno di ritrovarsi soprattutto sul piano dell’amalgama, avendo inserito giocatori nuovi e avendone salutati altri che sono arrivati a fine percorso. Vedremo quello che succederà nei risultati delle qualificazioni agli Europei 2024…

Probabili formazioni Slovacchia Portogallo/ Quote: chi con Cristiano Ronaldo? (qualificazioni Europei 2024)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora pronti per un’altra giornata dedicata ai risultati delle qualificazioni agli Europei 2024. Spagna, Croazia e Portogallo sono le tre big impegnate oggi, ma a comandare la classifica del rispettivo girone sono soltanto i lusitani, che fino a qui hanno avuto un percorso netto: solo vittorie per il nuovo corso di Roberto Martinez, che certo non ha mai dovuto affrontare avversarie roboanti essendo capitato in un girone abbordabile, tanto che la trasferta in Slovacchia di questa sera rappresenta ad ora il test più complicato e anche quello utile per allungare eventualmente in maniera definitiva.

Nel girone della Croazia comanda la Turchia, che sta provando a tornare grande ma comunque aveva partecipato anche all’ultima edizione degli Europei (era nel girone dell’Italia); in quello della Spagna invece sta sorprendendo la Scozia, quattro vittorie su quattro compresa appunto quella contro la Roja, che potrebbe già essere stata decisiva essendo che in questa classifica troviamo Georgia e Norvegia, non certo irresistibili (ma occhio al giovane talento degli scandinavi) con 8 punti di ritardo. Tra poco per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2024 si tornerà in campo, e avremo le nostre risposte…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO A

Ore 18:00 Georgia Spagna

Ore 20:45 Cipro Scozia

CLASSIFICA: Scozia 12, Georgia 4, Norvegia 4, Spagna 3, Cipro 0

GRUPPO D

Ore 20:45 Croazia Lettonia

Ore 20:45 Turchia Armenia

CLASSIFICA: Turchia 9, Armenia 6, Croazia 4, Galles 4, Lettonia 0

GRUPPO J

Ore 20:45 Bosnia Liechtenstein

Ore 20:45 Lussemburgo Islanda

Ore 20:45 Slovacchia Portogallo

CLASSIFICA: Portogallo 12, Slovacchia 10, Lussemburgo 7, Bosnia 3, Islanda 3, Liechtenstein 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA