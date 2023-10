RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Focus sul girone G! Diretta gol live score (14 ottobre)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: IL GRUPPO G

Nel quadro dei risultati delle qualificazioni Europei 2024 spicca anche il gruppo G, perché qui la situazione di classifica è ancora tutta da definire. C’è Ungheria Serbia, che può risultare decisiva: all’andata i magiari hanno vinto 2-1 in trasferta, replicando il successo si porterebbero a +3 sui balcanici avendo anche giocato una partita in meno, ma soprattutto arriverebbero a +5 sul Montenegro che questa sera riposa. Dunque il contesto è evidente: Marco Rossi e l’Ungheria sarebbero di fatto qualificati per la fase finale degli Europei 2024 vincendo questa sera, perché poi basterebbe loro pareggiare contro il Montenegro (in casa) o anche solo vincere in Lituania il prossimo martedì, quando si giocherà il secondo match di ottobre.

Chi rischia è francamente la Serbia, cui dopo questa sera resteranno solo due partite: battere la Bulgaria in casa potrebbe non bastare perché tre giorni prima ci sarà l’affascinante derby contro il Montenegro, che potrebbe operare il sorpasso e prendersi una storica qualificazione. A meno che, certo, la Serbia il colpo lo faccia a Budapest questa sera; le cose in classifica e nei risultati delle qualificazioni Europei 2024 cambierebbero non di poco… (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA ALL’ITALIA!

Per i risultati delle qualificazioni Europei 2024 è finalmente arrivato il turno degli azzurri: sabato 14 ottobre Italia Malta è una delle sette partite che si giocano per questa prima tornata del mese, saranno coinvolti i gironi C, G e H le cui classifiche naturalmente cambieranno al termine della serata, e potrebbero farlo anche in maniera sensibile. Si parte oggi alle ore 15:00 con Ucraina Macedonia del Nord, importante anche per la nostra nazionale, e Irlanda del Nord San Marino; alle ore 18:00 vivremo invece Bulgaria Lituania e Slovenia Finlandia, mentre alle ore 20:45 oltre agli azzurri avremo Ungheria Serbia e Danimarca Kazakhstan.

Insomma, un bel quadro e uno scenario ancora in definizione ma che sta chiaramente entrando nel vivo visto che ci avviciniamo alla conclusione del percorso; nel gruppo C l’Italia è attualmente seconda con Ucraina e Macedonia del Nord, sfidando Malta – e avendo una partita in meno – ha una gran bella occasione per allungare sulla concorrenza e magari anche provare a strappare i primo posto in classifica all’Inghilterra, che ha il turno di riposo. Questo comunque, nei risultati delle qualificazioni Europei 2024, non è l’obiettivo principale…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando ancora il quadro dei risultati delle qualificazioni Europei 2024, diciamo che l’Italia si è rimessa in corsa con la fondamentale vittoria contro l’Ucraina: il nostro cammino è stato al momento altalenante, il pareggio contro la Macedonia del Nord nell’esordio di Luciano Spalletti ha rischiato di complicare i piani ma adesso, salvo clamorosi crolli a Bari, dovremmo a tutti gli effetti portarci a 10 punti in classifica, andando a condividere il secondo posto con una tra Ucraina e Macedonia del Nord ma magari anche in solitaria, se a Praga (campo neutro per ovvie ragioni) dovesse arrivare un pareggio.

A quel punto saremmo padroni del nostro destino; certo la partita davvero importante sarà quella di martedì prossimo perché andremo a Wembley, e una sconfitta potrebbe rimettere tutto in discussione. Sia come sia, noi vedremo come cambieranno questa sera le classifiche dei gironi nei risultati delle qualificazioni Europei 2024, perché qualche sorpresa in campo potrebbe chiaramente spostare le analisi sugli scenari in vista della prossima giornata. Dunque tra poco si gioca, e saranno le nazionali protagoniste questo sabato a dirci come andranno le cose…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO C

Ore 15:00 Ucraina Macedonia del Nord

Ore 20:45 Italia Malta

CLASSIFICA: Inghilterra 13, Italia 7, Ucraina 7, Macedonia del Nord 7, Malta 0

GRUPPO G

Ore 18:00 Bulgaria Lituania

Ore 20:45 Ungheria Serbia

CLASSIFICA: Ungheria 10, Serbia 10, Montenegro 8, Bulgaria 2, Lituania 2

GRUPPO H

Ore 15:00 Irlanda del Nord San Marino

Ore 18:00 Slovenia Finlandia

Ore 20:45 Danimarca Kazakhstan

CLASSIFICA: Slovenia 13, Danimarca 13, Finlandia 12, Kazakhstan 12, Irlanda del Nord 3, San Marino 0











