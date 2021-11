RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: dominio danese

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: IL DOMINIO

Otto vittorie su otto, 27 gol segnati e nessuno subito: nei risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 spicca ovviamente la Danimarca, che sta vivendo un momento stratosferico e, insieme alla Germania, ha già strappato la qualificazione diretta alla fase finale. Una Danimarca che avevamo visto protagonista anche agli Europei: dopo aver perso le prime due partite, e aver vissuto il dramma di Christian Eriksen, la nazionale scandinava era volata agli ottavi e da qui in semifinale, dove era stata battuta solo da un rigore dubbio assegnato ai padroni di casa dell’Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA/ Quote, duello Donnarumma vs Sommer in porta

Quando la Danimarca si era presentata agli Europei si era detto: attenzione, è una mina vagante. Infatti aveva già iniziato benissimo il suo percorso nei risultati delle qualificazioni Mondiali 2022, e poi ha saputo confermarsi. La porta di Kasper Schmeichel è dunque rimasta inviolata (fanno 720 minuti di imbattibilità), i gol realizzati sono 8,4 in media, l’obiettivo adesso diventa chiaramente quello di chiudere il gruppo F a punteggio pieno e senza subire reti. Sarebbe pazzesco: mancano le partite contro Far Oer e Scozia, naturalmente ad Hampden Park il rischio di pagare dazio c’è ma staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

L'Italia è scaramantica/ Contro la Svizzera stessa maglia e spogliatoio degli Europei

OGGI L’ITALIA!

Sono 8 le partite che si giocano venerdì 12 novembre per i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022. Alle ore 20:45 gli occhi saranno inevitabilmente puntati su una Italia Svizzera che in due casi su tre sarà decisiva per la qualificazione, ma si comincia in realtà alle ore 18:00 con Irlanda del Nord Lituania e Moldavia Scozia. Sono coinvolti oggi i gironi C, F e I: la Danimarca ha fatto piazza pulita delle sue avversarie e con un passo da record ha già ottenuto la qualificazione alla fase finale, ma anche nel suo gruppo resta in ballo il posto ai playoff e negli altri due gironi ci si gioca la partecipazione diretta in Qatar.

Pronostici qualificazioni Mondiali 2022/ Quote e favoriti per le partite di oggi

Sarà dunque un venerdì particolarmente intenso, nel quale la presenza dell’Italia (e il fatto che possa rischiare di non qualificarsi, cosa che sarebbe chiaramente un’enorme delusione soprattutto dopo gli Europei) fa ovviamente drizzare le antenne. Aspettando di scoprire cosa succederà nei risultati delle qualificazioni Mondiali 2022, e come cambieranno le classifiche dei tre gironi, proviamo a fare una rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da queste otto sfide che vivremo tra qualche ora.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: LA SITUAZIONE

La Danimarca come detto è già qualificata, ma per il resto nei risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 c’è grande bagarre: anche l’Inghilterra ha mancato la qualificazione diretta nel suo ultimo impegno, di conseguenza ci dovrà provare oggi e le basterà una vittoria, perchè ha la doppia sfida diretta con la Polonia a favore e comunque all’ultima giornata affronterà San Marino (diciamo allora che per i tre leoni dovrebbe essere comunque fatta anche in caso di ko interno contro l’Albania). Nel girone dell’Italia la partita dell’Olimpico di Roma sarà decisiva con una vittoria da parte di una delle due nazionali (all’andata è finita 0-0) mentre il pareggio lascerebbe tutto aperto con la differenza reti che rischierebbe di essere decisiva; poi avremo il gruppo F nel quale la Scozia, vincendo sul campo della Moldavia ultima in classifica – e senza successi – otterrebbe aritmeticamente un posto nei playoff, obiettivo comunque importante visto che nel suo girone ci sono Israele e Austria, avversarie certamente non troppo abbordabili. Staremo dunque a vedere cosa ci diranno i campi…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

GRUPPO C

ore 18:00 Irlanda del Nord Lituania

ore 20:45 Italia Svizzera

CLASSIFICA: Italia 14, Svizzera 14, Bulgaria 8, Irlanda del Nord 5, Lituania 3

GRUPPO F

ore 18:00 Moldavia Scozia

ore 20:45 Danimarca Far Oer

ore 20:45 Austria Israele

CLASSIFICA: Danimarca 24, Scozia 17, Israele 13, Austria 10, Far Oer 4, Moldavia 1

GRUPPO I

ore 20:45 Andorra Polonia

ore 20:45 Inghilterra Albania

ore 20:45 Ungheria San Marino

CLASSIFICA: Inghilterra 20, Polonia 17, Albania 15, Ungheria 11, Andorra 6, San Marino 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA