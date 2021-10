Diretta Italia Belgio/ Streaming video Rai 1, finale 3° posto Nations League

DIRETTA ITALIA BELGIO: UNA GRANDE FINALE PER IL 3° POSTO!

Italia Belgio, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 ottobre 2021, si gioca presso l’Allianz Stadium di Torino come finale per il terzo posto della Uefa Nations League 2021. Anche se la competizione è meno prestigiosa di Mondiali o Europei, la diretta di Italia Belgio porterà con sé tutte le particolarità di una finale per il terzo posto, partita che richiama in campo due formazioni deluse dall’andamento delle semifinali e che dovranno ritrovare le motivazioni per vincere almeno questa ultima partita e non chiudere del tutto a mani vuote questa Final Four di Nations League.

Mercoledì sera l’Italia ha perso a San Siro contro la Spagna una partita difficilissima fin dal primo tempo, che nel finale gli Azzurri di Roberto Mancini hanno vanamente provato a riaprire. Giovedì invece è successo di tutto nella partita che infine ha visto il Belgio perdere contro la Francia in modo anche un po’ beffardo. Sarà la finale terzo posto della Nations League, ma Italia Belgio mette di fronte i campioni d’Europa e i primi nel ranking Fifa, tra l’altro rivincita dei quarti degli Europei di questa estate. Insomma, ci aspettiamo comunque una grande partita…

DIRETTA ITALIA BELGIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Belgio sarà garantita come sempre da Rai Uno, che offre tutte le partite della Nazionale di calcio italiana in chiaro. Questo logicamente significa che la diretta streaming video sarà garantita gratuitamente per tutti tramite sito o applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DI ITALIA BELGIO

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO

Per le probabili formazioni di Italia Belgio, la certezza è che ci sarà molto turnover da entrambe le parti, resta da capire fino a che punto i due allenatori si spingeranno con le rotazioni. Roberto Mancini potrebbe scegliere un modulo 4-3-3 con Sirigu in porta; difesa a quattro con Calabria, Acerbi, Bastoni e Dimarco da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Pellegrini, Cristante e Verratti; infine il tridente d’attacco per due terzi del Sassuolo con Berardi, Raspadori e Chiesa.

Dall’altra parte, il Belgio di Roberto Martinez che ancora una volta rimarrà a secco di titoli potrebbe schierarsi a Torino con il seguente modulo 3-4-3: in porta Casteels; davanti a lui i tre difensori Boyata, Denayer e Theate; a centrocampo linea a quattro con Saelemaekers, Dendoncker, Vanaken e Carrasco da destra a sinistra; in attacco De Ketelaere e Trossard a sostegno della punta centrale Batshuayi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Italia Belgio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurri padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di vittoria del Belgio (segno 2) e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

