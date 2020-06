Risultati Serie A, classifica/ Diretta go live score: si completa la 28^ giornata

L’appuntamento con i risultati di Serie A per la 28^ giornata si conclude domenica 28 giugno: questa volta avremo un quadro decisamente più ampio rispetto a quanto visto nell’ultimo turno, perché il calendario è abbastanza simile a quello pre-lockdown e dunque vivremo sei partite a chiusura della giornata, comunque con gli orari che abbiamo imparato a conoscere la scorsa settimana. Nel dettaglio, si parte alle ore 17:15 con Milan Roma che è già un big match dal forte sapore europeo; si prosegue alle ore 19:30 quando avremo il “cuore” della domenica, ci faranno compagnia Napoli Spal, Sampdoria Bologna, Sassuolo Verona e Udinese Atalanta. Il posticipo serale, alle ore 21:45, sarà invece Parma Inter. Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste sei partite? C’è davvero tanta carne al fuoco e noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà sui vari campi, per il momento però dobbiamo ancora aspettare perché la serata entri nel vivo e intanto presentiamo alcuni dei temi che sono legati ai risultati di Serie A per la conclusione della 28^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo già visto che, tra i risultati di Serie A attesi questa domenica, la partita sulla carta più interessante è quella che si gioca a San Siro: il Milan ha dato prova di poter fare il salto di qualità o comunque rimanere ancorato alla speranza di qualificarsi per la prossima Europa League, confermando la propria dimensione europea in attesa che la coppa torni a essere quella più importante, che al momento manca da ben sei anni. La Roma però è ancora in corsa proprio per la Champions League, sia pure con tutti i problemi societari: certo scavalcare l’Atalanta è un’impresa davvero complessa, ma Paulo Fonseca sta lavorando molto bene e, da un certo punto di vista e senza nulla togliere alla straordinaria Dea, i giallorossi meriterebbero di arrivare al quarto posto. Più sotto c’è il Napoli, che ha già ottenuto il primo obiettivo: avendo vinto la Coppa Italia i partenopei sono certi di tornare in Europa senza dover giocare i preliminari, allora al San Paolo c’è un’occasione per la Spal la cui salvezza rimane molto complessa, e a distanza per il Verona che continua a sognare. Come l’Inter: tornare in quota Juventus e sorpassare la Lazio al momento sembra parecchio difficile, ma Antonio Conte è un osso duro e non mollerà tanto facilmente la presa…

RISULTATI SERIE A: 28^ GIORNATA

Ore 17:15 Milan Roma

Ore 19:30 Napoli Spal

Ore 19:30 Sampdoria Bologna

Ore 19:30 Sassuolo Verona

Ore 19:30 Udinese Atalanta

Ore 21:45 Parma Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 69

Lazio 65

Inter 58

Atalanta 54

Roma 48

Napoli 42

Milan, Parma 39

Verona, Cagliari 38

Bologna 34

Sassuolo 33

Fiorentina, Torino 31

Udinese 28

Sampdoria, Genoa 26

Lecce 25

Spal, Brescia 18



