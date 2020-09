Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (1^ giornata, 20 settembre)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON PARMA NAPOLI!

Eccoci all’appuntamento con i risultati di Serie A per la 1^ giornata: dopo i due anticipi del sabato, questa domenica 20 settembre prevede quattro partite per un turno di apertura che non si concluderà con il Monday Night ma verrà ufficialmente chiuso il 30 settembre, con tre gare che sono state posticipate per ragioni di calendario. Alle ore 12:30 oggi si parte con Parma Napoli; poi saranno coperte tutte le fasce di orario visto che alle ore 15:00 si giocherà Genoa Crotone, alle ore 18:00 avremo l’intrigante Sassuolo Cagliari mentre alle ore 20:45 ci sarà l’esordio dei campioni in carica (da nove anni) Juventus Sampdoria. Siamo solo all’inizio, si gioca ancora in un regime di porte chiuse e la stagione precedente si è conclusa da poco tempo; atmosfera ancora strana dunque ma i motivi di interesse per questa prima giornata ci sono tutti, dunque mettiamoci subito comodi e scopriamo quali possano essere i temi principali legati ai risultati di Serie A per la domenica.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia: chiaramente la Juventus è protagonista perché inizia la sua corsa verso quello che potrebbe essere il decimo scudetto consecutivo, ma anche perché dopo l’esonero di Maurizio Sarri ha affidato la sua panchina ad Andrea Pirlo che raggiunge subito la squadra più prestigiosa d’Italia senza aver mai allenato prima. Il suo avversario sarà subito un ex importante come Claudio Ranieri, che dopo la miracolosa salvezza è stato confermato dalla Sampdoria che vuole tornare a esplorare le posizioni europee; un ex molto più significativo tornerà a Reggio Emilia ed è Eusebio Di Francesco, che è stato scelto dal Cagliari per succedere a Walter Zenga.

Il Sassuolo invece si affida nuovamente a Roberto De Zerbi chiamato a fare il definitivo salto di qualità; a Marassi si gioca subito una partita importante in chiave salvezza e verrà accolto il Crotone che torna in Serie A dopo due anni; il nuovo Napoli di Gennaro Gattuso riparte dal Tardini, dove il Parma ha salutato Roberto D’Aversa e vuole proseguire quanto di buono fatto vedere nelle ultime due stagioni, provandoci con Fabio Liverani reduce dalla retrocessione a testa alta con il Lecce. Siamo pronti a giocare: non resta dunque che aspettare che le squadre scendano in campo per la prima giornata…

RISULTATI SERIE A: 1^ GIORNATA

Ore 12:30 Parma Napoli

Ore 15:00 Genoa Crotone

Ore 18:00 Sassuolo Cagliari

Ore 20:45 Juventus Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Fiorentina 3

Roma 1

Verona 1

Atalanta 0

Benevento 0

Bologna 0

Cagliari 0

Crotone 0

Genoa 0

Inter 0

Juventus 0

Lazio 0

Milan 0

Napoli 0

Parma 0

Sampdoria 0

Sassuolo 0

Spezia 0

Torino 0

Udinese 0



