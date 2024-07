ROMA, CALENDARIO SERIE A 2024-2025/ Per il derby si aspetterà gennaio! Tutte le giornate e partite (4 luglio)

ROMA, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: TUTTE LE GIORNATE DEI GIALLOROSSI!

Adesso sappiamo come sarà il calendario della Roma nella Serie A 2024-2025, cominciando dalla prima giornata sul campo del Cagliari, trasferta non banale. Attenzione però soprattutto alla Juventus, che la Roma andrà a sfidare allo Stadium già alla terza giornata. Il primo big-match casalingo sarà all’ottavo turno, contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter, mentre alla giornata 13 i giallorossi di Daniele De Rossi andranno a Napoli e subito dopo ospiteranno l’Atalanta. Infine, la chiusura dell’andata sarà pazzesca con la trasferta contro il Milan alla penultima e il derby con la Lazio all’ultima, entrambe durante le festività.

Il ritorno comincerà con l’insidiosa trasferta a Bologna, poi il calendario della Roma nella Serie A 2024-2025 la partita contro il Napoli alla giornata 23. Un periodo sulla carta più tranquillo sarà spezzato ad inizio aprile contro la Juventus (31^ giornata), seguito immediatamente dal derby contro la Lazio una settimana più tardi. Alla fine dello stesso mese ecco per la Roma la trasferta al Meazza contro l’Inter e pure la conclusione sarà tosta con Atalanta e Milan alla terzultima e penultima, prima di chiudere il campionato sul campo del Torino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL NUOVO CAMMINO DEI GIALLOROSSI

Oggi, giovedì 4 luglio, anche la Roma scoprirà il suo calendario nella Serie A 2024-2025: l’attesa cresce anche per i tifosi giallorossi, che vorranno scoprire quale sarà l’ordine e le date delle 38 partite che attenderanno la Roma, con grande curiosità naturalmente in particolare per la collocazione del derby capitolino e delle sfide contro le altre big. Il calendario Serie A 2024-2025 per la Roma definirà il cammino in cui l’obiettivo sarà la qualificazione per la Champions League, che nello scorso torneo è sfumato in extremis a causa del sesto posto finale.

Un anno fa sarebbe stato magari difficile immaginare che l’allenatore sarebbe stato Daniele De Rossi, ma lo storico centrocampista della Roma ha fatto bene quando è stato chiamato in corsa per sostituire José Mourinho, così alla fine è stato confermato nonostante alla fine non ci sia stato nulla da festeggiare, tra il sesto posto di campionato e la comunque buonissima semifinale di Europa League. Quanto basta per guadagnare la fiducia di ambiente e società, quindi ora è Daniele De Rossi ad aspettare di scoprire il cammino della Roma nel calendario di Serie A 2024-2025…

ROMA, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: LE PARTITE ATTESE

Dopo una stagione buona ma non esaltante, adesso si spera di sfruttare la base di partenza per provare a fare meglio, il calendario Serie A 2024-2025 della Roma naturalmente ci dirà contro chi sarà l’esordio alla prima giornata (in trasferta perché fu in casa l’anno scorso) e poi le date delle partite più attese, a cominciare dai due derby. Nello scorso torneo la Roma ottenne un pareggio per 0-0 e una vittoria per 1-0 contro i cugini della Lazio, quindi 4 punti in due partite che non sarebbe male replicare, provando però se possibile a fare ancora meglio. Belle soddisfazioni per la Roma anche contro il Napoli, grazie a una vittoria casalinga per 2-0 e un pareggio esterno per 2-2.

La musica era stata molto diversa contro le big del Nord: doppia sconfitta sia contro i futuri campioni d’Italia dell’Inter, per 1-0 a San Siro e 2-4 in casa, la Roma perse per due volte anche contro il Milan, a causa di un ko 1-2 casalingo e di un 3-1 al Meazza, mentre contro la Juventus ecco una sconfitta per 1-0 in Piemonte e un pareggio all’Olimpico per 1-1, unico punto ottenuto dai giallorossi in sei partite che saranno certamente fra le più attese per la Roma anche nel calendario Serie A 2024-2025…











