RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il commiato della Salernitana! Diretta gol live score (oggi 25 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: ARRIVEDERCI AMARANTO

Come abbiamo già detto, nei risultati di Serie A di oggi vivremo anche l’ultima partita della Salernitana nella massima serie; ovviamente, almeno per ora. La Salernitana torna a giocare in cadetteria dopo tre stagioni che comunque hanno segnato la sua storia: l’ultima volta, la prima di sempre nel 1998-1999, gli amaranto erano retrocessi subito e non senza qualche polemica, legata ai risultati sugli altri campi. Ricordiamo allora che nella prima stagione Davide Nicola aveva centrato una miracolosa salvezza, subentrando a Fabrizio Castori: alla fine la squadra aveva ottenuto 31 punti contro i 30 del Cagliari retrocesso.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Verona salvo matematicamente! (20 maggio 2024)

Nell’annata seguente, esonerato Nicola e dentro Paulo Sousa, ma la questione non era cambiata: anzi, la Salernitana aveva fatto molto meglio timbrando ben 42 punti e arrivando quindicesima, a +15 su Verona e Spezia che avevano disputato il playout. Purtroppo quest’anno le cose sono andate molto diversamente: Filippo Inzaghi ha preso il posto di Paulo Sousa, poi è arrivato Stefano Colantuono, ma a una giornata dal termine gli amaranto hanno 16 punti e sono retrocessi da tempo. La speranza è che quello odierno alla Salernitana sia solo un arrivederci, magari già tra pochissimo tempo i campani torneranno ad animare i risultati di Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie A, classifica/ Ha vinto la Roma! Diretta gol live score (oggi 19 maggio 2024)

DUE PARTITE SENZA TRAGUARDI!

Due partite si giocano sabato 25 maggio per i risultati di Serie A: alle ore 18:00 avremo Juventus Monza, alle ore 20:45 ecco Milan Salernitana. La 38^ giornata, già inaugurata addirittura il giovedì, chiude il massimo campionato: oggi sono in campo quattro squadre che non hanno più obiettivi, i veri fuochi d’artificio saranno ovviamente la domenica perché bisogna ancora definire la terza squadra retrocessa, sistemare eventualmente le posizione europee e, soprattutto, aspettare il recupero di Atalanta Fiorentina che clamorosamente, per gli impegni europei (e di Coppa Italia) delle due squadre è slittato a stagione già conclusa. Juventus, Monza, Milan, Salernitana: quattro squadre che non hanno più nulla da chiedere alla loro classifica.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Torino da Europa! (18 maggio 2024)

Bianconeri e rossoneri già qualificati alla prossima Champions League con la Juventus che si è anche presa la Coppa Italia, nella serata in cui Massimiliano Allegri ha di fatto decretato un esonero arrivato il giorno seguente; brianzoli salvi da tempo e in forte calo, forse un peccato perché avrebbero potuto correre per la Conference League; Salernitana retrocessa senza appelli. Saranno dunque due partite classiche di fine stagione che non avranno alcuna incidenza sulla classifica finale, vedremo cosa succederà su questi campi ma per il momento facciamo qualche altra rapida valutazione sui risultati di Serie A per questo sabato.

RISULTATI SERIE A: COMMIATO PER QUATTRO?

Parliamo dunque dei risultati di Serie A e, come tema principale, possiamo individuare quattro commiati. Due di questi sono certi: ovviamente la Salernitana che torna in Serie B dopo tre stagioni, e l’addio di Paolo Montero che per due giornate ha traghettato una Juventus orfana di Massimiliano Allegri, una separazione che era nell’aria ma che si è consumata in anticipo. Aspettando una possibile battaglia legale, i bianconeri stringono il cerchio per arrivare definitivamente a Thiago Motta mentre Montero potrebbe tornare a lavorare con la Primavera, anche lui chiamato ad alzare l’asticella dopo una stagione particolarmente complessa.

Gli altri due commiati sono da definire: parliamo di Stefano Pioli e Raffaele Palladino, il Milan sta facendo le sue valutazioni sul nuovo allenatore anche se per il momento girano tanti nomi e ci sono poche certezze, per quanto riguarda il Monza sono le parole di Palladino ad aver di fatto sancito l’addio dopo due anni più che positivi. Per il giovane tecnico potrebbe esserci la panchina del Torino, da non escludere quella della Fiorentina o di altre squadre; staremo a vedere, ma potrebbe appunto essere un doppio addio dopo i risultati di Serie A di oggi. Intanto però sarà anche interessante scoprire l’esito di queste partite…

RISULTATI SERIE A: 38^ GIORNATA

Ore 18:00 Juventus Monza

Ore 20:45 Milan Salernitana

CLASSIFICA SERIE A

Inter 93

Milan 74

Bologna, Juventus 68

Atalanta 66

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 54

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Verona, Lecce 37

Cagliari 36

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 16











© RIPRODUZIONE RISERVATA