RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Inter in campo per l’ultima volta, diretta gol live score (26 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: L’ULTIMA DEI CAMPIONI

Verona Inter di fatto sarà una sorta di amichevole, ma spendiamo qualche parola anche sulla partita del Bentegodi perché gialloblù e nerazzurri potranno celebrare a braccetto le rispettive imprese nell’ultimo atto dei risultati Serie A. La salvezza dell’Hellas infatti è stata una grande impresa, soprattutto per le modalità nelle quali è maturata, pensando alle difficoltà vissute dagli scaligeri anche fuori dal campo. Questo tuttavia sarà ricordato soprattutto come l’anno della seconda stella nerazzurra, lo scudetto numero 20 nella storia dell’Inter, ottenuto con un vero e proprio dominio ben indicato dai numeri del vantaggio su tutti i rivali.

Il Milan di fatto non ha mai retto il passo, la Juventus ci ha provato ma poi ha ceduto di schianto, mentre l’Inter ha vinto e convinto, essendo senza ombra di dubbio la squadra migliore e anche quella che ha offerto il gioco migliore – non sempre i due aspetti vanno di pari passo, ma Simone Inzaghi è riuscito anche ad ottenere questo obiettivo in una stagione che resterà per sempre memorabile per tutti i tifosi della Beneamata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SIPARIO SUL CAMPIONATO!

Ultimo appuntamento con i risultati Serie A perché oggi, domenica 26 maggio 2024, ci attendono le sei partite che chiuderanno il campionato di Serie A 2023-2024 decretando i verdetti che ancora mancano, con particolare riferimento alla zona salvezza ma anche agli ultimi posti nelle Coppe ancora da assegnare. In verità, ad essere pignoli, ci potrebbe ancora essere qualche strascico: uno è certo, perché dall’esito della finale della Fiorentina in Conference League dipenderà l’esatta composizione del nostro contingente europeo; inoltre, per la salvezza potrebbe esserci uno spareggio nel caso di due squadre a pari merito al quartultimo e terzultimo posto.

Premesso che mancherà pure il recupero di Atalanta Fiorentina, possiamo naturalmente adesso presentare il programma di quanto ci attende oggi per i risultati Serie A. Il calendario prevede appuntamenti solo tra il tardo pomeriggio e la sera, per la precisione si comincerà alle ore 18.00 con Atalanta Torino e Napoli Lecce, mentre alle ore 20.45 sarà il momento di Empoli Roma, Frosinone Udinese, Lazio Sassuolo e Verona Inter, per avere la classifica di Serie A che verrà consegnata agli annali, salvo le pendenze di cui dicevamo in precedenza.

RISULTATI SERIE A: ECCO IL BIG-MATCH

Ci sono situazioni nelle quali Frosinone Udinese può essere definito il big-match per i risultati Serie A. Infatti, la classifica ci dice che la terza retrocessione toccherà a una tra l’Empoli, i ciociari e i friulani, con Frosinone e Udinese che daranno vita di conseguenza a una fondamentale sfida salvezza, sebbene con un orecchio teso anche a captare quanto potrà succedere allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per il Frosinone la situazione è favorevole: gioca in casa e, dopo il colpo a Monza di domenica scorsa, sa che gli basterà anche un pareggio.

L’Udinese invece è reduce dal pareggio proprio contro l’Empoli al termine di una partita sportivamente drammatica: anche i bianconeri friulani hanno il destino nelle proprie mani, perché vincendo sarebbero salvi senza dipendere da altri, mentre in caso di pareggio o naturalmente a maggior ragione di sconfitta dipenderebbero dal risultato dei toscani. Quanto allo spareggio, invece c’è una sola possibilità: Empoli e Udinese sarebbero a pari punti a quota 34 in caso di pareggio dei toscani e di sconfitta bianconera a Frosinone.

RISULTATI SERIE A: 38^ GIORNATA

ore 18.00

Atalanta Torino

Napoli Lecce

ore 20.45

Empoli Roma

Frosinone Udinese

Lazio Sassuolo

Verona Inter











