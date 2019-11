Diretta Lokomotiv Mosca Juventus/ Streaming video: subito ottavi? (Champions League)

Lokomotiv Mosca Juventus, che sarà diretta dall’arbitro francese Ruddy Buquet, si gioca per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League 2019-2020: alle ore 18:55 di mercoledì 6 novembre lo Stadion Lokomotiv potrebbe essere il teatro della qualificazione aritmetica dei bianconeri agli ottavi di finale. Avendo rimontato sul filo di lana nella gara di andata, grazie alla doppietta di Paulo Dybala, la Juventus si è portata in testa al girone con 7 punti in compagnia dell’Atletico Madrid. Vincendo in Russia arriverebbe a +6 sulla squadra di Mosca, con la doppia sfida diretta a favore e dunque una classifica che la renderebbe irraggiungibile in attesa poi di giocarsi il primo posto con i Colchoneros. Occasione ghiotta, da non farsi scappare per Maurizio Sarri che in campionato continua a vincere con un gol di scarto e soffrendo, come successo nel derby risolto dal primo gol bianconero di De Ligt. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà nella diretta di Lokomotiv Mosca Juventus; intanto possiamo valutare le strategie dei due allenatori e leggerne le scelte nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lokomotiv Mosca Juventus verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del vostro decoder); come sempre inoltre i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS

E’ possibile che per Lokomotiv Mosca Juventus i russi siano in campo con gli stessi undici dell’andata: dunque un 4-1-4-1 per Yuri Semin, con Murilo Cerqueira a fare da schermo davanti alla difesa e Eder (favorito sulla concorrenza) a fare da centravanti. In difesa ci sarebbero Howedes e Corluka centrali, con Ignatjev e Idowu sugli esterni; trequarti completata invece da Krychowiak e Barinov in appoggio a Aleksey Miranchuk e Joao Mario. Un modulo che in fase di possesso diventa di fatto un 3-5-2 abbassando Murilo sulla linea difensiva; consueto 4-3-3 per Sarri, la Juventus rispetto alla partita contro il Torino torna a schierare Alex Sandro a sinistra, l’infortunio di De Ligt è una tegola e costringe a schierare Rugani (favorito su Demiral) al fianco dell’intoccabile Bonucci, mentre Danilo o De Sciglio sostituiranno lo squalificato Cuadrado, assenza pesante visto il rendimento del colombiano nelle ultime settimane. A centrocampo torna Khedira, ci sarà Matuidi mentre Pjanic giocherà solo se sarà al 100% (altrimenti sarà impiegato ancora Bentancur), sulla trequarti si candida Ramsey ma è viva l’ipotesi di impiegare Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain nello stesso momento per andare all’assalto dell’avversario.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per scommettere su Lokomotiv Mosca Juventus: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei russi vale 5,50 volte la somma messa sul piatto e, di conseguenza, la squadra favorita è quella bianconera che è accompagnata da un valore di 1,63 per il suo successo regolato dal segno 2. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,85 quello che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA