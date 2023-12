RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Le due facce della Lazio! Diretta gol live score (oggi 2 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: LAZIO A DUE FACCE

Parlando dei risultati Serie A, naturalmente è molto attesa oggi anche la prestazione della Lazio, che giocherà in casa contro il Cagliari di Claudio Ranieri, che vivrà il proprio personalissimo derby. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno estremo bisogno di una vittoria, perché stanno vivendo una stagione a dir poco particolare: in Champions League notizie eccellenti, con tanto di qualificazione per gli ottavi di finale già matematica con una giornata d’anticipo; in campionato invece ecco un undicesimo posto in classifica davvero anonimo, alle spalle pure dei cugini “di campagna” del Frosinone.

Le distanze sono corte, per cui potrebbe bastare poco per tornare nel giro europeo, ma questo “poco” va fatto rapidamente, perché sei sconfitte in tredici giornate di campionato sono davvero troppe per una Lazio che in Champions League si è autorevolmente inserita tra le migliori sedici squadre d’Europa. In campionato la vittoria manca addirittura dal 30 ottobre, a novembre solo un pareggio e due sconfitte (a fronte di due vittorie europee): riusciranno stasera i biancocelesti a spezzare il digiuno? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRI TRE ANTICIPI!

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, sabato 2 dicembre: infatti, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 è iniziata ieri sera con il bell’anticipo Monza Juventus, ma naturalmente nelle prossime ore ci proporrà gli ormai tradizionali tre anticipi del sabato, che metteranno in palio punti pesanti per la classifica di Serie A praticamente per ogni obiettivo, dallo scudetto alla qualificazione alle Coppe per la prossima stagione, fino alla lotta salvezza.

Andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie A di questa quattordicesima giornata del campionato: come sempre, al sabato si comincerà alle ore 15.00 con Genoa Empoli, che sarà seguita alle ore 18.00 da Lazio Cagliari ed infine alle ore 20.45 sarà la volta del fischio d’inizio anche per Milan Frosinone. Questo è quindi il menù che ci attende oggi, avremo poi altre cinque partite domani ed infine un posticipo pure lunedì sera.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SUL MILAN

Parlando dei risultati Serie A che sono attesi per oggi, fatalmente la nostra attenzione si rivolge soprattutto al Milan di Stefano Pioli, che è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund in Champions League, che complica di parecchio il cammino europeo dei semifinalisti della passata edizione. Il Milan infatti sarà costretto a vincere a Newcastle per sperare ancora, ma pure un colpaccio potrebbe servire solo a passare in Europa League, se non arriveranno notizie favorevoli dall’altra partita.

La brutta situazione europea si aggiunge ai troppi infortuni, che a questo punto non possono più essere colpa solo della sfortuna, ed inoltre in campionato bisogna inseguire le rivali Inter e Juventus. La vittoria contro la Fiorentina ha spezzato una brutta striscia di risultati negativi in Serie A, però serve di più per inseguire lo scudetto della seconda stella, stasera quindi per il Milan servirà solo la vittoria, ma dovrà stare attento a un Frosinone che arriverà a San Siro come rivelazione del campionato e non avrà quindi niente da perdere.

RISULTATI SERIE A: 14^ GIORNATA

ore 15.00 Genoa Empoli

ore 18.00 Lazio Cagliari

ore 20.45 Milan Frosinone

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 33

Inter 32

Milan 26

Napoli 24

Roma, Bologna 21

Atalanta, Fiorentina 20

Frosinone, Monza 18

Lazio 17

Torino 16

Sassuolo, Lecce 15

Genoa 14

Udinese 11

Cagliari, Empoli 10

Verona 9

Salernitana 8











