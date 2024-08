RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DOMENICA CON QUATTRO PARTITE

Eccoci pronti a vivere tutte le emozioni dei risultati Serie A anche oggi, domenica 25 agosto 2024. Seguendo il format del campionato di Serie A 2024-2025 in questi primi turni ancora estivi, già ieri abbiamo seguito quattro partite, di nuovo con entrambe le milanesi in campo di sabato, oggi quindi ci attendono altrettanti incontri e per chiudere i conti con la seconda giornata due posticipi domani. Non corriamo troppo però, già oggi ci attendono match molto importanti per la classifica di Serie A.

Infatti, nonostante la prima giornata sia stata caratterizzata soprattutto da un gran numero di pareggi, non mancano comunque squadre già scattate benissimo e altre invece che hanno bisogno di immediato riscatto. Andiamo allora a scoprire che cosa ci proporranno nelle prossime ore i risultati Serie A: si comincerà alle ore 18.30, quando in programma ci saranno Fiorentina Venezia e Torino Atalanta, mentre le due partite delle ore 20.45 saranno il big-match Napoli Bologna e Roma Empoli.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: GLI ESTREMI OPPOSTI

Sebbene per motivi opposti, ci sembra inevitabile mettere Atalanta e Napoli in copertina parlando dei risultati Serie A. La Dea di Gian Piero Gasperini ha esordito nel nuovo campionato vincendo per 0-4 a Lecce, risultato fragoroso e ancora più significativo perché arrivato in giorni non facili per le vicende di calciomercato per l’Atalanta, che però sembra sempre pronta a superare le difficoltà esaltando chi è a disposizione del Gasp, che oggi tuttavia è atteso a un delicato esame sul difficile campo del Torino.

Dall’altra parte ecco i dolori del Napoli, reduce dal clamoroso ko per 3-0 sul campo del Verona domenica scorsa. Debutto peggiore non avrebbe potuto esserci per Antonio Conte e in una piazza come Napoli ovviamente adesso c’è già aria di processi, che sarebbe bene spazzare via con una vittoria contro il Bologna, anche se l’obiettivo non sarà facile perché la grande sorpresa dello scorso campionato vuole continuare ad essere protagonista dei risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 2^ GIORNATA

ore 18.30

Fiorentina Venezia

Torino Atalanta

ore 20.45

Napoli Bologna

Roma Empoli