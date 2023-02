RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Chi fermerà la capolista? Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Abbiamo naturalmente parlato del Derby della Madonnina, ma nella nostra panoramica sui risultati Serie A evidentemente non si può tacere il fatto che oggi giocherà anche la capolista e dominatrice Napoli, che sulla carta ha pure un appuntamento piuttosto “facile” sul campo dei liguri dello Spezia, i quali in classifica hanno addirittura 35 punti di ritardo dalla magnifica creatura di Luciano Spalletti, una macchina da gol con 48 reti già al proprio attivo e il capocannoniere Victor Osimhen, ma anche la migliore difesa del campionato con 15 reti incassate finora da Alex Meret.

Un margine di vantaggio di tredici lunghezze sulla seconda in classifica al termine dello scorso turno è naturalmente enorme, il Napoli se lo merita tutto perché nelle ultime sedici giornate ha raccolto quindici vittorie con l’unico passo falso contro l’Inter al quale tuttavia i partenopei hanno subito saputo reagire infilando in seguito quattro vittorie consecutive. Oggi continuerà la marcia trionfale? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUBITO SPEZIA-NAPOLI

I risultati Serie A saranno protagonisti naturalmente anche oggi, domenica 5 febbraio 2023: c’è in corso la ventunesima giornata del massimo campionato, cominciata già ieri con i tradizionali anticipi del sabato e che poi offrirà le ultime tre partite fra lunedì e martedì, quindi alla domenica restano solamente quattro incontri, come sta succedendo ormai da diverse settimane. Non ci sono più fasce con partite in contemporanea, quindi anche di domenica, pur giocando dall’ora di pranzo fino alla prima serata, le sfide sono appunto soltanto quattro.

Poca quantità, ma di certo non mancherà la qualità, anche perché giocheranno la capolista Napoli e poi le due milanesi, che daranno vita al Derby della Madonnina. Andiamo allora a ricordare il programma odierno per quanto riguarda i risultati di Serie A: si comincerà alle ore 12.30 con Spezia Napoli, poi avremo alle ore 15.00 Torino Udinese, alle ore 18.00 Fiorentina Bologna e naturalmente alle ore 20.45 Inter Milan, che ci dirà moltissimo sulla lotta per la Champions League nella classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A: IL DERBY DI MILANO

Naturalmente, approfondiamo il discorso proprio sul Derby di Milano per quanto riguarda i risultati Serie A. In copertina ci va il Milan, che è reduce da un mese di gennaio semplicemente disastroso: sono sfumati ben due obiettivi (Coppa Italia e Supercoppa Italiana), in campionato la difesa dello scudetto sembra ormai impossibile e anzi è seriamente a rischio anche un posto frase prime quattro, perché i problemi soprattutto in difesa sono molto gravi per la squadra di Stefano Pioli, reduce da tre legnate consecutive contro Inter in Supercoppa, Lazio e Sassuolo.

L’Inter avrà il dovere di approfittarne: i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano alla seconda vittoria in un derby nello spazio di 18 giorni, confermando anche il trend che è eccellente contro le big grazie alle vittorie contro Napoli, Milan e Atalanta (fra tutte le competizioni) nell’ultimo mese. Semmai fa difetto la continuità, motivo per cui anche per i nerazzurri inseguire lo scudetto sembra essere una chimera, ma l’Inter è certamente favorita. Staremo poi a vedere se il derby rovescerà queste impressioni…

RISULTATI SERIE A, 21^ GIORNATA

ore 12.30 Spezia Napoli

ore 15.00 Torino Udinese

ore 18.00 Fiorentina Bologna

ore 20.45 Inter Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 53

Inter, Roma 40

Lazio, Atalanta, Milan 38

Udinese 29

Torino 27

Bologna, Empoli 26

Monza 25

Fiorentina 24

Lecce, Juventus 23 (-15)

Sassuolo 23

Salernitana 21

Spezia 18

Verona 13

Sampdoria 9

Cremonese 8











