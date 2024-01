RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Le quattro partite rinviate! Diretta gol live score (oggi 20 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE RINVIATE

Parlando dei risultati Serie A, dobbiamo adesso tornare sull’anomalia del programma di questa giornata, che come abbiamo già accennato vedrà ben quattro partite su dieci rinviate. Per qualche settimana ci dovremo quindi portare dietro il fardello di una classifica incompleta, soprattutto per quanto riguarda la lotta per lo scudetto e per le qualificazioni alle Coppe, a maggior ragione se si considera che pure Bologna e Atalanta sono coinvolte nelle partite rinviate, che sono evidentemente quelle delle quattro protagoniste del quadrangolare arabo della Supercoppa Italiana.

Il primo recupero sarà il 14 febbraio prossimo Bologna Fiorentina, derby dell’Appennino davvero intrigante in zona europea; il 22 febbraio sarà invece la volta di una classica del calcio italiano come Torino Lazio; infine, il 28 febbraio sarà il giorno più importante per i recuperi, grazie a Sassuolo Napoli e soprattutto al derby lombardo di lusso Inter Atalanta, che sicuramente è il match di spicco fra i quattro rinviati in questo weekend. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA CON ROMA VERONA, LA PRIMA DI DE ROSSI!

I risultati Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 20 gennaio 2024, anche se la Supercoppa Italiana farà sentire in modo pesante i propri effetti su questa a dir poco anomala ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Infatti sono state rinviate a febbraio la bellezza di quattro partite, cioè naturalmente quelle che avrebbero coinvolto Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli (in ordine alfabetico), che invece in questi giorni stanno dando vita in Arabia Saudita alla prima edizione della Supercoppa Italiana allargata a quattro squadre partecipanti.

Di conseguenza, restano solamente sei partite fra oggi e domani per i risultati Serie A e per una classifica che dovrà poi convivere con gli “asterischi” (cioè con partite in meno per diverse squadre) per un mese e mezzo circa. Il sabato verrà ridimensionato e di conseguenza ecco che la ventunesima giornata di Serie A comincerà solamente alle ore 18.00, quando avremo il fischio d’inizio per Roma Verona, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Udinese Milan per completare questo sabato comunque intrigante.

RISULTATI SERIE A: LA ROMA

Dobbiamo mettere in copertina la Roma tra le quattro squadre che oggi animeranno i risultati Serie A ed è ovviamente facile capire il perché. L’esonero di José Mourinho è stata la notizia della settimana nel mondo del calcio, non solo a livello italiano: l’avventura dello Special One in giallorosso è finita dopo due anni e mezzo, la vittoria di una Conference League più una finale di Europa League, ma anche un rendimento in campionato quasi mai esaltante, che alla lunga è costato caro al portoghese.

Adesso il nuovo allenatore della Roma è Daniele De Rossi, chiamato a una missione non facile soprattutto per un tecnico quasi debuttante, considerando che l’ex centrocampista giallorosso l’unica precedente esperienza in panchina è stata in Serie B con la Spal e non è nemmeno andata benissimo. Di certo ci sarà la simpatia dell’ambiente, perché solo una leggenda della Roma può raccogliere da quel punto di vista l’eredità di José Mourinho, ma naturalmente alla lunga saranno i risultati a dire se l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma sarà una parentesi o una grande avventura…

RISULTATI SERIE A, 21^ GIORNATA

Ore 18.00 Roma Verona

Ore 20.45 Udinese Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 51

Juventus 49

Milan 42

Fiorentina 34

Atalanta, Lazio 33

Bologna 32

Napoli 31

Roma 29

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo, Frosinone 19

Udinese, Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12











