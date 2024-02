RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ L’Inter prova la fuga scudetto! Diretta gol live score (25 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

In questa domenica ricca di big sarà protagonista dei risultati di Serie A pure la capolista Inter, che torna a pensare al campionato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League. Per ora continua ad essere perfetto il 2024 di Simone Inzaghi e dei suoi uomini: siamo infatti arrivati a nove vittorie consecutive fra tutte le competizioni, con la Supercoppa Italiana in bacheca e la fuga lanciata in campionato.

Nell’anno nuovo l’Inter ha segnato 22 gol e ne ha incassati solamente quattro, numeri eccellenti sia in attacco sia in difesa, ma qui vogliamo citare la retroguardia, reduce addirittura da due partite consecutive senza alcun tiro in porta concesso agli avversari, fatto già non banale contro la Salernitana ma che è diventato straordinario ripetendosi pure contro l’Atletico Madrid. Tra i Colchoneros e il recupero contro l’Atalanta c’è il rischio di sottovalutare la trasferta aLecce: questa Inter però sembra una macchina da guerra, la striscia di vittorie consecutive arriverà in doppia cifra? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUATTRO PARTITE OGGI!

I risultati Serie A ci faranno compagnia per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 naturalmente anche nelle prossime ore, grazie alle quattro partite che saranno in programma oggi, domenica 25 febbraio 2024, in questo turno che chiuderà il mese di febbraio che però a dire il vero poi ci proporrà ancora gli ultimi due recuperi mercoledì, quando finalmente torneremo ad avere per la prima volta da oltre un mese una classifica di Serie A completa, con tutte le squadre allineate allo stesso numero di partite giocate.

Andiamo allora senza ulteriori ritardi a scoprire che cosa ci attende oggi per i risultati di Serie A. Possiamo dire che sarà una domenica abbastanza leggera in termini di quantità, dal momento che avremo solamente tre partite, ma in compenso la qualità si annuncia molto alta, con un gran numero di big in campo. Infatti, alle ore 12.30 Juventus Frosinone sarà il lunch match, seguito alle ore 15.00 da Cagliari Napoli con il debutto del nuovo mister Calzona anche in campionato. Alle ore 18.00 ecco Lecce Inter, con la capolista quindi impegnata nel Salento, infine il match di spicco sarà alle ore 20.45 il derby lombardo Milan Atalanta.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

I temi d’interesse quindi non mancheranno, ma noi vogliamo parlare innanzitutto di Milan Atalanta, la sfida certamente più affascinante di oggi per quanto riguarda i risultati Serie A. I rossoneri arrivano dalla pesante sconfitta di Monza, dove Stefano Pioli aveva sicuramente sbagliato il “dosaggio” del turnover, ma poi sono anche arrivati troppi errori in campo, compresi due gol incassati dal 90’ in poi dopo avere riacciuffato il pareggio al minuto 88. Una batosta pesante, forse il definitivo addio ai sogni scudetto, certamente un campanello d’allarme verso un altro derby lombardo ancora più impegnativo.

L’Atalanta infatti è l’unica formazione che nelle ultime settimane può reggere il paragone con l’Inter: in campionato siamo a cinque vittorie consecutive per la Dea, con la bellezza di 17 gol segnati (più di tre a partita come media) e appena due incassati da una difesa di ferro, senza dimenticare che c’è stato anche il colpaccio proprio a San Siro per eliminare il Milan dalla Coppa Italia. Compresa l’andata del campionato, i nerazzurri hanno vinto due volte in stagione contro il Milan: saranno capaci di calare il tris per volare sempre più in alto?

RISULTATI SERIE A, 26^ GIORNATA

ore 12.30 Juventus Frosinone

ore 15.00 Cagliari Napoli

ore 18.00 Lecce Inter

ore 20.45 Milan Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Bologna 48

Atalanta 45

Roma 41

Lazio 40

Fiorentina 38

Monza, Torino, Napoli 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese, Frosinone 23

Sassuolo, Verona 20

Cagliari 19

Salernitana 13











