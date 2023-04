RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: il punto sulla lotta salvezza, live score

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Abbiamo parlato della Lazio, ma negli anticipi del venerdì sarà in primo piano per i risultati Serie A pure la lotta per evitare la retrocessione. La Cremonese ha tenuta accesa la fiammella della speranza vincendo sabato scorso in casa della Sampdoria, ma i grigiorossi avrebbero bisogno di una rimonta clamorosa per sperare davvero: inutile fare calcoli, si deve provare a vincere ogni partita a cominciare da quella di oggi, magari provando ad approfittare di un Empoli ormai tranquillo.

Lo Spezia invece avrà un compito ancora più difficile contro la Lazio, ma i liguri partono da una posizione che al momento li vedrebbe salvi anche grazie al buon rendimento recente, con una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime sei giornate. Spettatori molto interessati delle partite di oggi saranno il Lecce, che si ritrova nei guai dopo sei sconfitte consecutive, ma soprattutto il Verona, che è tornato a sperare grazie alla vittoria contro il Sassuolo ma naturalmente ha bisogno della “collaborazione” di chi lo precede se vorrà provare a raggiungere la tanto desiderata salvezza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ANTICIPO CON SPEZIA LAZIO!

In questo calcio che non si ferma mai, dopo la settimana delle Coppe europee che è terminata appena ieri, sarà già la volta di dare spazio ai risultati Serie A perché oggi, venerdì 14 aprile 2023, la trentesima giornata del massimo campionato inizierà con ben due anticipi. Allo spezzatino siamo ormai ampiamente abituati e le dieci partite di questo turno di metà aprile saranno suddivise su altrettante fasce orarie differenti: due oggi, tre domani, quattro domenica ed infine l’ultimo posticipo di lunedì sera, quindi serviranno quattro giorni per il quadro definitivo della classifica di Serie A.

Per prima cosa, presentiamo naturalmente il programma con gli orari dei risultati Serie A per quanto riguarda i due anticipi del venerdì della trentesima giornata, cioè l’undicesimo turno del girone di ritorno: il primo appuntamento sarà già alle ore 18.30 con Cremonese Empoli, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Spezia Lazio, di conseguenza tutti i settori della classifica saranno coinvolte, dalla lotta per la salvezza a quella per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULLA LAZIO

Sarà quindi la Lazio ad attirare in maniera speciale la nostra attenzione per quanto riguarda i risultati Serie A dei due anticipi del venerdì. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono usciti presto sia dalle Coppe europee sia dalla Coppa Italia, in compenso in campionato stanno andando oltre le aspettative e si godono il secondo posto in classifica con 58 punti, ancora più saldo dopo la vittoria di sabato scorso contro la Juventus, ennesima conferma di un periodo eccellente che ha visto la Lazio ottenere sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette giornate, compreso il colpaccio a Napoli.

Insomma, la qualificazione per la prossima Champions League appare alla portata della Lazio, magari anche con un piazzamento di assoluto prestigio che vada oltre il quarto posto. Da questo punto di vista, le eliminazioni nelle Coppe potrebbero anzi essere un ulteriore vantaggio, perché la Lazio è l’unica squadra a poter pensare esclusivamente alla Serie A. Inoltre i biancocelesti si godono la migliore difesa del campionato e saranno quindi favoriti contro La Spezia, anche se sarebbe pericoloso sottovalutare i liguri, coinvolti nella lottare non retrocedere.

RISULTATI SERIE A, 30^ GIORNATA

ore 18.30 Cremonese Empoli

ore 20.45 Spezia Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 74

Lazio 58

Roma 53

Milan 52

Inter 51

Atalanta 48

Juventus 44

Bologna 43

Fiorentina 41

Udinese 39

Torino 38

Sassuolo 37

Monza 35

Empoli 32

Salernitana 29

Lecce 27

Spezia 26

Verona 22

Cremonese 16

Sampdoria 15











