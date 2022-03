Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 30^ giornata (20 marzo)

RISULTATI SERIE A: LA JUVENTUS CERCA IL RISCATTO

E’ giunto il momento di aggiornare i risultati di Serie A con le sfide in programma oggi, domenica 20 marzo 2022, e valevoli per la 30esima giornata del campionato di calcio 2021-2022. Dopo i tre anticipi di ieri in cui sono scese in campo le tre big Inter, Milan e Napoli, oggi toccherà a tutte le altre, e come sempre si comincerà con il lunch match, la sfida dell’ora di pranzo, 12:30, fra il Venezia e la Sampdoria. Una gara molto delicata quella in programma al Pier Luigi Penzo, tenendo conto delle posizioni di classifica occupate dalle due sfidanti.

Il Venezia è infatti in terz’ultima posizione a quota 22, mentre la Sampdoria è leggermente più su, a quota 26. Le due squadre hanno perso le ultime tre uscite, di conseguenza stanno attraversando un momento tutt’altro che “magic”. Due invece le partite in programma per le ore 15:00, a cominciare dalla sfida della Juventus, che allo Stadium ospiterà la Salernitana. Dopo la clamorosa batosta in Champions League con il Villarreal, la Vecchia Signora cercherà il riscatto per non allontanarsi troppo dalla vetta, e l’occasione è sicuramente ghiotta visto che la Salernitana viene da un filotto negativo, non avendo mai vinto nelle ultime cinque sfide.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Sempre alle ore 15:00, per i risultati di Serie A della 30esima giornata, spazio alla sfida dello stadio Castellani fra i padroni di casa dell’Empoli e gli ospiti dell’Hellas Verona, match molto importante per entrambe le sfidanti: i toscani puntano ad un successo per avvicinarsi sempre più alla quota salvezza, segnata solitamente ai 40 punti, mentre i veneti con i tre punti non prenderebbero troppa distanza dalla zona Europa League, obiettivo tutt’altro che irraggiungibile per la squadra scaligera.

I riflettori di oggi saranno comunque tutti puntati su quanto accadrà alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, dove si giocherà il derby della capitale fra giallorossi e la Lazio. Una stracittadina che ha una doppia valenza visto che, una vittoria romanista, permetterebbe alla Lupa di superare i cugini in classifica, di contro, un successo della squadra di Sarri, affosserebbe i giallorossi, allontanandoli forse definitivamente dalla corsa Champions. La chiusura delle ore 20:45 sarà allo stadio Dall’Ara fra il Bologna e l’Atalanta. La squadra di Gasperini, molto altalenante nelle ultime uscite, vuole assolutamente i tre punti e potrebbe approfittare dello stato di forma tutt’altro che esaltante dei felsinei che non hanno mai vinto nelle ultime tre gare.

RISULTATI SERIE A: 30^ GIORNATA

Ore 12.30 Venezia Sampdoria

Ore 15:00 Juventus-Salernitana

Ore 15:00 Empoli-Verona

Ore 18:00 Roma-Lazio

Ore 20:45 Bologna-Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Milan 66

Napoli 63

Inter 60

Juventus 56

Lazio 49

Atalanta, Roma 48

Fiorentina 47

Sassuolo 43

Verona 41

Torino 35

Bologna 33

Empoli 32

Udinese 30

Spezia 29

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia, Genoa 22

Salernitana 16











