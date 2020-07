Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 32^ giornata (12 luglio)

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: siamo nella 32^ giornata e, archiviati i tre anticipi che hanno aperto il turno, domenica 12 luglio vivremo altri sei match che potranno cambiare sensibilmente il volto della classifica, ricordando che il Monday Night Inter Torino chiuderà definitivamente il programma. Possiamo subito andare a vedere quali sono le partite che oggi comporranno il quadro dei risultati di Serie A: si parte alle ore 17:15 con Genoa Spal e poi alle 19:30 avremo un appuntamento quadruplo con Cagliari Lecce, Fiorentina Verona, Parma Bologna e Udinese Sampdoria. Il primo posticipo, se così vogliamo chiamarlo, sarà Napoli Milan che è anche il big match di questa domenica e prenderà il via alle ore 21:45. Giornata ricca dunque, noi non vediamo l’ora che si giochi per scoprire quale sarà l’evoluzione della classifica di Serie A; nel frattempo però possiamo andare a valutare brevemente quali possano essere i principali temi legati alle sei sfide che ci terranno compagnia dal tardo pomeriggio fino quasi alla mezzanotte di oggi.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A che sono legati alla 32^ giornata, inevitabilmente lo sguardo cade sul San Paolo: Napoli e Milan sono separate da due punti in classifica ed entrambe puntano il quinto posto, essendo che il quarto – con qualificazione in Champions League – è fuori portata e non certo da oggi. Tuttavia, i partenopei potrebbero anche crollare senza mettere a rischio il posto in Europa League guadagnato grazie alla vittoria in Coppa Italia; sono i rossoneri che, reduci dal fantastico ribaltone contro la Juventus, non possono gettare alle ortiche l’ottimo passo tenuto nel post-lockdown e, dopo l’esclusione volontaria dalle coppe, vogliono tornare a respirare l’atmosfera internazionale ma anche consegnare nelle mani di Ralf Rangnick un progetto che parta da basi solide. Parma e Bologna sembrano aver perso la spinta decisiva ma il derby sarà comunque importante per risalire la corrente, l’Europa è un traguardo irraggiungibile per una Fiorentina che ancora una volta ha deluso le aspettative mentre, almeno tecnicamente, potrebbe provarci il Verona che però non è vicinissimo, ma se non altro può consolarsi sapendo di aver disputato un campionato al di sopra delle righe. A Genova e Udine si giocano due delicatissime partite per la salvezza, ma un terzo campo coinvolto sarà la Sardegna Arena: non per il Cagliari ma per il Lecce, che dopo il grande colpo contro la Lazio punta un’altra vittoria che potrebbe cambiare la geografia della sua stagione.

RISULTATI SERIE A: 32^ GIORNATA

Ore 17:15 Genoa Spal

Ore 19:30 Cagliari Lecce

Ore 19:30 Fiorentina Verona

Ore 19:30 Parma Bologna

Ore 19:30 Udinese Sampdoria

Ore 21:45 Napoli Milan

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 76

Lazio 68

Atalanta 67

Inter 65

Roma 54

Napoli 51

Milan 49

Sassuolo 46

Verona 43

Bologna 41

Cagliari 40

Parma 40

Fiorentina, Udinese 35

Torino 34

Sampdoria 32

Lecce 28

Genoa 27

Brescia 21

Spal 19



