Video/ Lecce Lazio (2-1): highlights e gol. Lucioni affossa Inzaghi (Serie A)

Il video di Lecce Lazio ci racconta di una partita intensa e sporca, valida per la 31^ giornata di Serie A, che si è conclusa con la sofferta vittoria casalinga dei giallorossi, ottenuta col risultato finale di 2-1. Sono dunque tre punti che profumano di salvezza per Liverani e un KO pesantissimo invece per Inzaghi, che complica certamente il sogno scudetto per il tecnico biancoceleste, specie dopo il passo falso già commesso solo pochi giorni fa con il Milan. Ma venendo alla partita che è andata in scena ieri al Via del Mare, ecco che fin dal via dobbiamo segnalare scintille e spettacolo in campo. Entrate in campo, le due formazioni hanno subito impostato un altissimo ritmo di gioco e già dopo due minuti dal fischio d’inizio ecco la prima emozione con l’eurogol del giallorosso Mancosu, poi annullato per fallo di mani con la conferma del Var. La Lazio risponde subito per le rime e al 5’ trova il vantaggio con Caicedo, che firma il nono gol personale in stagione. Il Lecce però non si arrende e prima dell’intervallo trova un ottimo e meritato pari con gran rete di Babacar al 30’: pure al 45’ i pugliesi rischiano di andare di nuovo in vantaggio su rigore, ma al dischetto Mancuso si fa ipnotizzare da Strakosha, e manda il pallone alle stelle, vanificando un’eccellente occasione. Si torna dunque negli spogliatoio sulla’1-1 dopo un primo tempo veramente emozionante e ricco: e la ripresa davvero non è stata da meno. E’ infatti all’inizio del secondo tempo che la compagine laziale va di nuovo sotto: al 47’ è Lucioni a beffare il numero 1 di Inzaghi e portare il Lecce avanti per 2-1. Di nuovo in svantaggio, la Lazio fa fatica a tirare fuori la testa dal guscio: pure con il passare dei minuti i biancocelesti cominciano ad emergere e dunque a mettere sotto pressione la difesa avversaria, che però resiste fino all’ultimo, con grande compattezza e col sostegno pure della sorte. Nel finale infatti la Lazio ha avuto almeno due occasioni preziosissime per pareggiare, ma la formazione di Liverani è stata sempre brillantemente salvata da Gabriel, che ieri ha vissuto una grandissima giornata. Da segnalare nel finale il brutto rosso che ha rimediato il capitolino Patric, per aver morso a un braccio il giallorosso Donati.

IL TABELLINO

LECCE-LAZIO 2-1 (1-1 PT)

RETI: 5′ Caicedo (LA), 30′ Babacar (LE), 47′ Lucioni (LE)

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione (72′ Deiola), Barak; Falco (72′ Rispoli), Saponara (59′ Farias); Babacar (52′ Majer). All. Liverani

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (46′ Luiz Felipe); Lazzari (85′ Adekanye), Parolo (70′ Cataldi), Leiva (46′ Milinkovic-Savic), Luis Alberto, Jony (46′ Lukaku); Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

AMMONITI: Caicedo (LA), Donati (LE), Radu (LE), Gabriel (LE), Petriccione (LE), Immobile (LA)

ESPULSO: Patric (LA) al 93′

NOTE: Mancosu (LE) sbaglia un rigore al 50′

VIDEO LECCE LAZIO, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA