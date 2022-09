Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 6^ giornata, 11 settembre

Cosa ci offriranno oggi i risultati Serie A? Innanzitutto dobbiamo notare che la sesta giornata sarà il primo turno del nuovo campionato a proporre quello che sarebbe il format “ufficiale”, quindi con tre anticipi al sabato, sei partite alla domenica e un posticipo al lunedì, quindi nelle prossime ore questo 11 settembre 2022 ci proporrà ben sei incontri, per la prima voltano contemporaneità di tre match nella fascia pomeridiana.

Dopo questa premessa, andiamo allora a scoprire quali siano queste partite che arricchiranno il quadro dei risultati Serie A per la sesta giornata e naturalmente contribuiranno anche a rendere più significativa la classifica di Serie A: si comincerà alle ore 12.30 con il lunch-match e derby lombardo Atalanta Cremonese, poi alle ore 15.00 ci terranno compagnia il derby dell’Appennino Bologna Fiorentina, Lecce Monza e Sassuolo Udinese, infine i due posticipi saranno alle ore 18.00 Lazio Verona e alle ore 20.45 Juventus Salernitana, in attesa di Empoli Roma di domani sera.

RISULTATI SERIE A: I DUE “DERBY”

Parlando dei risultati Serie A attesi per oggi, spendiamo allora innanzitutto qualche parola in più su due derby. In Lombardia ci sono ben cinque squadre e di conseguenza gli incroci regionali sono frequenti: Atalanta Cremonese richiama alla mente lo storico gol del portiere Michelangelo Rampulla ormai 30 anni fa, oggi naturalmente dovrebbe vedere favorita sulla carta la Dea, padrona di casa e capolista dopo le prime cinque giornate. Per Gian Piero Gasperini un fantastico inizio di stagione, mentre la Cremonese finora ha raccolto un solo punto: saprà invertire il trend proprio a Bergamo?

Certamente più ricco di storia il cosiddetto “derby dell’Appennino” tra Bologna e Fiorentina, divise da una tradizionale rivalità. I rossoblù hanno vissuto una settimana difficile a causa dell’esonero di Sinisa Mihajlovic, solamente ieri mattina è arrivata la notizia ufficiale della nomina di Thiago Motta come suo successore e quindi per il Bologna saranno circostanze davvero particolari. La Fiorentina deve invece fare i conti con le fatiche e anche le delusioni delle Coppe europee, perché il pareggio casalingo contro il RFS è un passaggio a vuoto che complica il cammino nella Conference League.

RISULTATI SERIE A, 6^ GIORNATA

ore 12.30

Atalanta Cremonese

ore 15.00

Bologna Fiorentina

Lecce Monza

Sassuolo Udinese

ore 18.00

Lazio Verona

ore 20.45

Juventus Salernitana

CLASSIFICA SERIE A

Milan, Napoli 14

Atalanta 13

Inter 12

Udinese, Roma, Torino 10

Juventus 9

Lazio 8

Salernitana, Fiorentina, Sassuolo 6

Verona, Spezia 5

Empoli 4

Bologna 3

Lecce, Sampdoria 2

Cremonese 1

Monza 0











