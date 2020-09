Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 2^ giornata

RISULTATI SERIE A: E’ IN CAMPO ATALANTA E INTER

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie A, con ben quattro partite che sabato 26 settembre compongono il quadro degli anticipi nella seconda giornata di campionato: quattro delle squadre coinvolte fanno peraltro il loro esordio stagionale, non avendo giocato il primo turno (che sarà recuperato mercoledì) per una stagione precedente che si è prolungata rispetto alle avversarie. Innanzitutto studiamo il programma di questi anticipi: alle ore 15:00 la prima partita sarà Torino Atalanta, poi si cambia fascia oraria e alle ore 18:00 saremo alla Sardegna Arena per Cagliari Lazio, ma anche a Marassi dove è di stanza Sampdoria Benevento. L’anticipo serale, alle ore 20:45, è a San Siro e sarà Inter Fiorentina; un calendario interessante che ci lancerà poi verso le altre sei sfide che completeranno la seconda giornata, intanto per i risultati di Serie A possiamo andare a tracciare qualche tema legato anche alla classifica, che settimana scorsa si è già mossa anche se chiaramente siamo solo all’inizio di un campionato che sarà molto lungo e si prospetta anche decisamente equilibrato.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Per i risultati di Serie A che sono legati agli anticipi di Serie A troviamo in campo, per la prima volta in questa stagione, anche tre delle prime quattro squadre dell’ultima classifica: Inter, Atalanta e Lazio tornano a giocare, le prime due sono arrivate in profondità nelle rispettive coppe europee (i meneghini addirittura in finale di Europa League) mentre i biancocelesti sono rimasti fermi una settimana fa perché avrebbero dovuto sfidare la Dea. C’è grande attesa per tutte: dell’Inter si è detto che gli acquisti estivi possono averla avvicinata ancor più alla Juventus e, al netto di questo, Antonio Conte parte con il fermo obiettivo di vincere lo scudetto. Le altre si possono inserire: ormai l’Atalanta è una straordinaria realtà, ripetersi è sempre difficile ma Gian Piero Gasperini lo ha già fatto e rispetto alle avversarie ha ben poco da perdere e festeggerebbe anche l’ingresso in Champions League con il quarto posto in classifica. La Lazio, grande delusa dell’anno scorso per come sono andate le cose nel post-lockdown, deve verificare la sua competitività perché la rosa dà ancora la sensazione di non essere totalmente attrezzata, ma certamente Simone Inzaghi può sperare di essere in lotta. Vedremo allora come andranno queste partite per i risultati di Serie A, tra poco si torna a giocare…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 2^ GIORNATA

Ore 15:00 Torino Atalanta

Ore 18:00 Cagliari Lazio

Ore 18:00 Sampdoria Benevento

Ore 20:45 Inter Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Genoa 3

Juventus 3

Milan 0

Napoli 3

Fiorentina 3

Verona 3

Cagliari 1

Sassuolo 1

Atalanta 0

Benevento 0

Inter 0

Lazio 0

Spezia 0

Udinese 0

Roma 0

Torino 0

Bologna 0

Parma 0

Crotone 0

Sampdoria 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA