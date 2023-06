RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: caccia all’Europa “virtuale”, live score sabato 3 giugno 2023

RISULTATI SERIE A: L’EUROPA “VIRTUALE”

Parlando dei risultati di Serie A, approfondiamo il discorso legato alla corsa per la Conference League: attualmente virtuale, come già detto, perché non sappiamo ancora se la Juventus sarà effettivamente esclusa dalle coppe. Fosse così, come già visto al Torino basterebbe una vittoria avendo ottenuto un successo al Franchi di Firenze e un pareggio casalingo contro la Fiorentina; a questo punto i granata sarebbero nuovamente in Europa come non succede dal 2014-2015, volendo escludere lo spareggio che quattro anni fa era stato perso in Europa League.

Nella stessa competizione, nove anni fa, il Torino si era trovato di fronte Bruges, HJK Helsinki e Copenaghen nel gruppo B; lo aveva superato con 11 punti alle spalle dei belgi, perdendo una sola partita (in Finlandia) e così si era qualificato per i sedicesimi, dove aveva fatto l’impresa contro l’Athletic Bilbao pareggiando 2-2 in casa e poi espugnando il San Mamés per 3-2. Agli ottavi purtroppo la corsa di Giampiero Ventura e del Torino si era interrotta: 0-2 contro lo Zenit San Pietroburgo, il successo per 1-0 al ritorno non era bastato. Oggi, Ivan Juric potrebbe riportare la squadra granata nel girone di una coppa europea ma, appunto, non sarà comunque questo il giorno in cui lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI TRE ANTICIPI!

Tre partite per i risultati di Serie A che ci conducono nella 38^ giornata: il massimo campionato di calcio è arrivato alla sua conclusione, in attesa degli ultimi verdetti che arriveranno domenica si giocano tre partite, sabato 3 giugno, i cui risultati non avranno un’influenza sulla classifica se non nelle singole posizioni, ma con gli obiettivi già raggiunti o falliti. Torino Inter alle ore 18:30, poi Cremonese Salernitana e Empoli Lazio alle ore 21:00 per chiudere questo sabato: non giocheranno in contemporanea nemmeno Inter e Lazio, che si giocano un secondo posto comunque uguale al terzo in termini di qualificazione in Champions League.

Per la banda di Simone Inzaghi si tratta dell’ultimo test prima di volare a Istanbul e giocarsi la gloria contro il Manchester City; per Maurizio Sarri chiudere al secondo posto sarebbe comunque un’ottima cosa, ricordando che proprio nell’anno in cui aveva vinto lo scudetto – con la Juventus – la Lazio lo aveva mancato a favore dell’Inter. Dunque, questi alcuni dei temi che ci accompagneranno lungo il sabato sera dedicato ai risultati di Serie A; adesso possiamo andare a vedere il resto della 38^ giornata, o per lo meno di questi anticipi con i quali inizia a scriversi la parola fine su un campionato per certi versi strano, ma sicuramente entusiasmante.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando allora i risultati di Serie A, andiamo a vedere le altre squadre che sono in campo oggi. Tecnicamente, una interessata alla classifica ci sarebbe anche: si tratta del Torino, che attualmente è ottavo in compagnia della Fiorentina e che potrebbe qualificarsi alla prossima Conference League. In che modo? Grazie alla Uefa: la Juventus non ha ottenuto ulteriori penalizzazioni per la manovra stipendi e dunque è certa almeno della Conference League, ma la federazione europea avrebbe in mente di escluderla comunque dalle sue coppe e questo chiaramente aprirebbe le porte dell’Europa all’ottava in classifica.

Il Torino ha il vantaggio di affrontare un’Inter che in campionato non ha più nulla da chiedere, anzi con la testa già alla finale di Champions League e che dunque verosimilmente andrà in campo all’Olimpico con tante seconde linee: la doppia sfida diretta con la Fiorentina è a favore, di conseguenza a Ivan Juric basterebbe una vittoria per blindare la sua attuale posizione e poi, appunto, sperare. La Lega comunque non ha disposto la contemporaneità delle partite delle squadre coinvolte (ci sono anche Monza e Bologna) appunto perché ufficialmente l’esclusione della Juventus non è certa, e comunque non compete agli organi di casa nostra che hanno già emesso la loro sentenza; staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 38^ GIORNATA

Ore 18:30 Torino Inter

Ore 21:00 Cremonese Salernitana

Ore 21:00 Empoli Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 87

Lazio 71

Inter 69

Milan 67

Atalanta 61

Roma 60

Juventus (-10) 59

Fiorentina 56

Torino 53

Monza 52

Bologna 51

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia, Verona 31

Cremonese 24

Sampdoria 19











