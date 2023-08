Risultati Serie A, classifica/ Inizia il nuovo campionato! Diretta gol live score 1^ giornata 19 agosto 2023

RISULTATI SERIE A: PARTITE AL VIA!

Eccoci pronti a vivere il sabato che inaugura ufficialmente i risultati di Serie A per la stagione 2023-2024. Che campionato sarà? Ai nastri di partenza si presentano volti nuovi, soprattutto di ritorno: guardando solo alle squadre impegnate oggi ce ne sono tre che hanno cambiato allenatore. Come già detto, il Napoli campione d’Italia non ha potuto proseguire con Luciano Spalletti, così Aurelio De Laurentiis ha scelto quel Rudi Garcia già visto per due anni e mezzo sulla panchina della Roma, una decisione frutto soprattutto della continuità tattica rispetto al tecnico che ha riportato lo scudetto nella piazza partenopea.

Il Frosinone, dopo la promozione con Fabio Grosso, si è affidato a un Eusebio Di Francesco a caccia di riscatto – molto bene con Sassuolo e Roma, male con Sampdoria, Cagliari e Verona – mentre l’Hellas ha perso Marco Zaffaroni, autore della straordinaria salvezza passata dal playout, e così ha chiamato Marco Baroni, che ha tenuto il Lecce in Serie A. Sapranno questi tre allenatori farsi valere nelle loro nuove squadre? È quello che scopriremo strada facendo, perché qui siamo soltanto all’inizio di una stagione lunga e speriamo entusiasmante: lasciamo per ora che a parlare siano i campi, per i risultati di Serie A si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

LA NUOVA STAGIONE

Anticipando i temi del sabato, i risultati di Serie A ci consegnano per questa prima giornata due squadre che non erano presenti nello scorso campionato: ne abbiamo già parlato, Frosinone e Genoa sono due delle tre neopromosse e sono anche le squadre che, nell’ultimo torneo di Serie B, hanno ottenuto il salto di categoria senza passare dai playoff, ottenendo rispettivamente il primo e il secondo posto in classifica in un campionato che hanno sostanzialmente dominato.

Questo ci dà l’occasione di presentare meglio il nuovo campionato di Serie A: oltre a queste due squadre abbiamo come novità il Cagliari, che è tornato nella principale categoria dopo un solo anno – come il Genoa – grazie all’avvento di Claudio Ranieri (al posto di Fabio Liverani) e la finale playoff vinta contro il Bari, con un gol di Leonardo Pavoletti arrivato in pieno recupero al San Nicola. Rispetto alla passata stagione non vedremo più le tre retrocesse, vale a dire Sampdoria, Cremonese e Spezia: i liguri hanno scialacquato un bel margine in classifica e hanno perso il playout contro il Verona. Riguardo le coppe europee, sappiamo che Napoli, Lazio, Inter e Milan giocheranno in Champions League; Atalanta e Roma saranno in Europa League mentre la Fiorentina andrà ancora in Conference League, dopo l’esclusione della Juventus – già penalizzata – decretata dalla Uefa. (agg. di Claudio Franceschini)

SI RIPARTE!

È finalmente tempo di riparlare di risultati di Serie A: sabato 19 agosto scatta la 1^ giornata del nostro massimo campionato di calcio, e saranno quattro le partite che rappresenteranno gli anticipi. Presentiamole subito: alle ore 18:30 si parte con Empoli Verona e Frosinone Napoli, mentre alle ore 20:45 si giocheranno Genoa Fiorentina e Inter Monza. Il piatto è già ricco: l’apertura dei risultati di Serie A è dedicata ai campioni d’Italia, ma in campo sabato 19 agosto avremo anche due neopromosse e poi il derby milanese che è sempre affascinante, anche perché lo scorso anno aveva fornito un risultato a sorpresa.

Non vediamo l’ora di scoprire come si aprirà questa nuova stagione, ricca di spunti e potenziali sorprese: ci sono tante aspettative su parecchie squadre, naturalmente il primo tema all’ordine del giorno sarà quello sul Napoli che difende lo scudetto e che nel farlo avrà un nuovo allenatore, perché Rudi Garcia ha preso il posto di un Luciano Spalletti che ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Stiamo allerta dunque: per i risultati di Serie A si torna a giocare soltanto tra poche ore, le amichevoli hanno dato qualche riscontro certamente utile ma è solo da oggi che si comincerà davvero a fare sul serio…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora a studiare gli imminenti risultati di Serie A per la 1^ giornata. Il Napoli apre la difesa dello scudetto sul campo del Frosinone: una sorta di derby contro una squadra che grazie a Fabio Grosso è tornata in Serie A (terza avventura nelle ultime nove stagioni) e ora andrà a caccia della prima, storica salvezza nel massimo campionato. I partenopei si sono affidati a Rudi Garcia e un impianto che, parlando della rosa, è sostanzialmente identico a quello che ha fatto esplodere la festa a 33 anni dall’ultimo tricolore; i ciociari hanno salutato Grosso e scelto Eusebio Di Francesco, a caccia di riscatto dopo qualche esperienza molto poco brillante. Si presenta ai nastri di partenza anche l’Inter, che in questa estate ha fatto parlare di sé: la querelle Lukaku sopra tutto, ma anche una squadra che nell’ultima stagione ha vinto Coppa Italia e Supercoppa e raggiunto la finale di Champions League, dunque è chiaro che per Simone Inzaghi l’asticella si sia parecchio alzata e ora bisognerà rispondere a queste esigenze. Contro il Monza sarà subito sfida vera perché i brianzoli vogliono confermarsi, mentre parlando di neopromosse il Genoa è agguerrito, tornato in Serie A dopo una sola stagione ha come obiettivo fissato la conferma della massima categoria.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 1^ GIORNATA

Ore 18:30 Empoli Verona 0-0

Ore 18:30 Frosinone Napoli 0-0

Ore 20:45 Genoa Fiorentina

Ore 20:45 Inter Monza

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona 0











