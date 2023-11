RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Crolla la Lazio! Diretta gol live score (13^ giornata 25 novembre 2023)

RISULTATI SERIE A: CROLLA LA LAZIO!

I risultati di Serie A per questo sabato dedicato alla 13^ fa registrare la vittoria in rimonta della Salernitana contro la Lazio all’Arechi. Granata che passano con i gol di Kastanos e Candreva nel secondo tempo, dopo che Immobile aveva portato in vantaggio la Lazio nel primo tempo su calcio di rigore. Per i campani allenati da Filippo Inzaghi è la prima vittoria stagionale, che regala un pizzico di speranza nella difficile corsa salvezza. Vede tutto nero la Lazio, incapace di reggere l’urto avversario e sempre più lontana da un rendimento da prime posizioni. (agg. di Fabio Belli)

IL RITORNO

Come già detto, Walter Mazzarri è il grande protagonista nelle partite dei risultati di Serie A per questa tredicesima giornata. Il tecnico livornese torna ad allenare in Serie A dopo un anno e mezzo (era stato esonerato dal Cagliari nel maggio 2022) e torna al Napoli dopo oltre 10 anni: stiamo parlando di uno dei tecnici con maggiore esperienza nel massimo campionato tra quelli attualmente impegnati, perché tra Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter, Torino e Cagliari ha messo insieme 445 panchine nel massimo campionato, un numero francamente altissimo e impreziosito da traguardi di non poco conto. Quello che a noi interessa dire qui è che Rudi Garcia è diventato il primo allenatore esonerato da una squadra campione d’Italia in carica dai tempi di Rafa Benitez: stagione 2010-2011, l’Inter aveva scelto lo spagnolo per colmare il vuoto lasciato dall’addio di José Mourinho.

Probabilmente, nessuno arrivato subito dopo lo Special One sarebbe potuto durare: Benitez ci aveva provato e aveva anche vinto il Mondiale per Club, ma qualche frizione in sede di calciomercato e un feeling mai sbocciato con lo spogliatoio avevano portato all’esonero in favore di Leonardo, dopo 17 giornate. Il brasiliano aveva condotto l’Inter al secondo posto, a -6 dal Milan campione e proprio davanti al Napoli di Mazzarri: ora, vedremo cosa il nuovo allenatore dei partenopei riuscirà a fare… (agg. di Claudio Franceschini)

I TRE ANTICIPI!

Sono tre le partite che per i risultati di Serie A si giocano sabato 25 novembre: dopo la sosta per le nazionali il massimo campionato di calcio riparte dalla tredicesima giornata, gli orari sono quelli consueti e dunque alle ore 15:00 di comincia con Salernitana Lazio, alle ore 18:00 avremo il big match Atalanta Napoli mentre alle ore 20:45 si giocherà Milan Fiorentina, altra sfida intrigante. Il grande protagonista di questi risultati di Serie A è naturalmente Walter Mazzarri, che ha preso il posto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli: il livornese torna ad allenare gli azzurri dopo 10 anni e ovviamente eredita una situazione ben diversa da quella di allora, anche se il Napoli non sta facendo malissimo.

In termini assoluti infatti il quarto posto in classifica sarebbe in linea con gli obiettivi della società, ma stiamo parlando comunque dei campioni d’Italia e di una squadra che ha già perso tre partite al Diego Armando Maradona, l’ultima di queste contro l’Empoli che era in zona retrocessione. Il feeling mai sbocciato e qualche idea troppo confusa sono costati il posto a Rudi Garcia, Mazzarri conosce l’ambiente ma bisognerà anche vedere se la rosa possa sposarsi con il suo calcio, in un matrimonio la cui quadra andrà trovata presto per evitare che il Napoli possa affondare nei risultati di Serie A e invece torni a giocarsi almeno idealmente lo scudetto.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Se il Napoli piange, approcciandoci ai risultati di Serie A per gli anticipi della 13^ giornata il Milan certamente non ride: l’ultima partita dei rossoneri è stata quella pareggiata a Lecce, facendosi rimontare due gol di vantaggio. Curioso: il Milan che non vince da quattro giornate ha di fatto giocato due coppie di gare con lo stampino, perché anche a Napoli era avanti di due reti e ha finito per fare 2-2 mentre le altre partite della striscia sono sconfitte interne, contro Juventus e Udinese. Come risultato Stefano Pioli è scivolato a 8 punti dall’Inter ma anche 6 dalla Juventus, sempre in zona Champions League ma con la necessità di risollevarsi.

Questa sera si troverà di fronte una Fiorentina che dopo tre sconfitte consecutive è tornata a vincere, contro il Bologna, e ha agganciato l’Atalanta al quinto posto; a proposito, la Dea ha riacciuffato il pareggio a Udine e se non altro ha evitato di perdere, ma è innegabile che in questa stagione stia facendo un po’ di fatica soprattutto nelle trasferte. Il fatto però di aver già centrato la qualificazione in Europa League può dare una mano in questo periodo. La Lazio invece deve risalire la corrente: l’incrocio con la Salernitana sarà ostico, perché gli amaranto ultimi in classifica sono affamati di punti e di quella che sarebbe la prima vittoria in campionato. Vedremo cosa succederà nei risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 13^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Salernitana Lazio 2-1 – 43′ Immobile rig. (L), 55′ Kastanos (S), 67′ Candreva (S)

ore 18:00 Atalanta Napoli

ore 20:45 Milan Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Inter 31

Juventus 29

Milan 23

Napoli 21

Atalanta, Fiorentina 20

Roma, Bologna 18

Monza, Lazio 17

Torino 16

Frosinone 15

Genoa, Lecce 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 9

Verona, Salernitana 8











