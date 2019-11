Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (13^ giornata)

Terminata la sosta per le nazionali, ecco che il primo campionato italiano torna di prepotenza sotto ai riflettori e già oggi, sabato 23 novembre 2019 ci attendono i primi risultati della Serie A, validi per la 13^ giornata del turno di andata, che si annuncia davvero bollente. Da programma infatti saranno ben tre gli anticipi previsti per questo turno e che pure vedranno impegnati i top club di questa prima parte della stagione di Serie A. Con in campo Inter, Napoli e Juventus davvero non vediamo l’ora di raccogliere i primi risultati di Serie A di questo turno, anche perchè visto gli scontri diretti, i tre punti messi in palio già oggi potrebbero davvero valere moltissimo e pure essere sufficienti per portare a inaspettati ribaltoni. Vediamo allora subito quali saranno gli incontri che ci terranno oggi compagnia per la 13^ giornata: si comincerà alle ore 15,00 a Bergamo con lo scontro al vertice tra Atalanta e Juventus. Da programma invece alle ore 18,00 sarà la volta di Milan-Napoli: il gran finale sarà alle ore 20,45 con l’incontro all’Olimpico tra Torino e Inter.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA AL VERTICE

Come annunciato prima, oggi i riflettori saranno puntati sui vertici della classifica del primo campionato italiano: i risultati di Serie A di questi primi anticipi infatti modificheranno in maniera sostanziale l’attuale conformazione. Nell’attesa però dobbiamo certo ricordare che prima della sosta delle nazionali era la Juventus di Sarri la capolista della Serie A con ben 32 punti e neanche un KO incassato. Subito dietro però c’è Conte e l’Inter, pronti al sorpasso visto che la distanza è minima, di appena un punto (continua a contare dunque la sconfitta nello scontro diretto rimediata a inizio ottobre). Completa il podio un po’ a sorpresa la Lazio di Inzaghi che però con 24 punti deve fare attenzione al Cagliari (che registra gli stessi punti), come pure ad Atlaanta e Roma, appena sotto ma con 22 punti in saccoccia. Troviamo poi alla settima posizione con 19 punti il Napoli, oggi in campo contro il Milan e chiamato a una grande prestazione pur in un momento di forte tensione dentro e fuori lo spogliatoio. La top ten della classifica poi vede Parma, Fiorentina e Verona, e si deve andate fino al 14^ gradino per ritrovare il Milan di Pioli, oggi in campo. I rossoneri hanno da parte solo 13 punti, ma certo stanno facendo di tutto per ritrovare i gradini più prestigiosi del primo campionato italiano.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Atalanta-Juventus

Ore 18,00 Milan-Napoli

Ore 20,45 Torino-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 32

Inter 31

Lazio, Cagliari 24

Atalanta, Roma 22

Napoli 19

Parma 17

Fiorentina 16

Verona 15

Udinese, Torino 14

Sassuolo, Milan 13

Bologna 12

Lecce 10

Genoa, Sampdoria 9

Spal 8

Brescia 7





© RIPRODUZIONE RISERVATA