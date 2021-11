RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: il big match allo Stadium, live score

RISULTATI SERIE A, IL BIG MATCH

Sfida di gran prestigio che ci farà compagnia in questo sabato dedicato ai risultati della Serie A non può che essere certo quella tra Juventus e Atalanta che pure metterà in palio sonanti punti per due squadre a caccia della conferma Champions league. L’incontro è davvero speciale, soprattutto per Allegri, che incassato un pesantissimo KO per 4-0 contro il Chelsea ha visto rinfocolarsi polemiche e critiche verso il suo spogliatoio: la Vecchia Signora certo non se la sta passando bene e fatica a trovare continuità di risultati.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Torino ritrova la vittoria

L’appena ottavo posto in graduatoria con 21 punti a tabella sta ben stretto ai bianconeri, che pure nutrono al solito grandi ambizioni. Pure non sarà facile battere oggi una Atalanta in gran forma: Gasperini e i suoi hanno alle spalle una striscia di ben sei risultati positivi in Serie A e in settimana pure non sono caduto sotto i colpi dello Young Boys (con cui hanno comunque pareggiato per 3-3). Ci attende dunque match bollente. (agg Michela Colombo)

Risultati Serie A, classifica/ Nasce la stella Afena-Gyan: doppietta e la Roma vola!

OGGI JUVENTUS ATALANTA

Dopo l’anticipo tra Cagliari e Salernitana occorso ieri, ecco che con oggi, sabato 27 novembre 2021, entriamo nel vivo dei risultati della Serie A: spazio dunque alle sfide per la 14^ giornata, che certamente ci regaleranno intense emozioni. Al solito saranno tanti i big attesi in campo e pure non scordiamo che per la giornata odierna ci attende un programma appena più “corposo” benchè pure in settimana siano state di scena le coppe UEFA: nulla di strano se ricordiamo che la prossima settimana la prima serie del calcio nazionale pure vivrà un intenso turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE A CLASSIFICA/ Diretta gol: poker Fiorentina, Milan ko! Live score

Ma prima di guardare alla prossima avventura, vediamo in primis che cosa ci riserva questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie A: ecco che ci racconta il programma. Calendario alla mano vediamo dunque che prima sfida sarà alle ore 15,00 quando al Castellani saranno in campo Empoli e Fiorentina, impegnato in uno storico derby toscano: alla stessa ora al Marassi si accenderà la sfida tra Sampdoria e Verona, con l’Hellas a caccia dell’ennesimo colpaccio, dopo aver pure battuto gli azzurri di Andreazzoli nell’ultimo turno. Solo alle ore 18.00 saranno poi riflettori puntati all’erba dell’Allianz Stadium per il big match tra Juventus e Atalanta, incontro che deve segnare il riscatto di Allegri dopo il clamoroso KO in Champions league. A chiudere il quadro alle ore 20.45 al Penzo la sfida tra Venezia e Inter, match che naturalmente vede i nerazzurri grandissimi favoriti.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per questo sabato interamente dedicato ai risultati della Serie A, pure ci pare doveroso ora controllare che sta succedendo anche nella classifica del primo campionato nazionale. Nella 14^ giornata infatti verranno messi in paio punti di gran peso anche per le big che si trovano al momento a inseguire le capoliste Napoli e Milan. Nonostante gli ultimi passi falsi, le due sono ancora ben salde in prima posizione e pure con un gap di ben 4 lunghezze alla prima inseguitrice, nel dettaglio l’Inter.

Ancor più lontani tutti gli altri club, come Atalanta, Roma e Lazio, che occupano le zone UEFA. Pure non scordiamo che i tre punti messi in palio saranno di grande importante anche per club come Empoli e Venezia che non occupano i primi gradini della classifica di Serie A. Lo saranno per i toscani che nonostante il KO subito contro il Verona rimangono a galla e occupano la 12^ posizione in classifica, come per i lagunari, che di recente hanno aperto una nuova striscia di risultati positivi e dunque sperano nell’impresa questa sera tra le mura di casa. Ci attende un sabato davvero ricco di scintille chissà che dirà il campo!

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Empoli-Fiorentina

Ore 15.00 Sampdoria-Verona

Ore 18.00 Juventus-Atalanta

Ore 20.45 Venezia-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan 32

Inter 28

Atalanta 25

Roma 22

Juventus, Lazio, Fiorentina 21

Verona 19

Bologna 18

Torino 17

Empoli 16

Sassuolo, Venezia 15

Udinese 14

Sampdoria 12

Spezia 11

Genoa 9

Cagliari, Salernitana 8



© RIPRODUZIONE RISERVATA