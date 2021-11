Diretta Verona Empoli/ Streaming video tv: si sfidano le due sorprese (Serie A)

DIRETTA VERONA EMPOLI: SI AFFRONTANO LE DUE SQUADRE RIVELAZIONE DEL CAMPIONATO

Verona Empoli sarà diretta dall’arbitro Gariglio della sezione di Pinerolo. La partita è in programma lunedì 22 novembre alle ore 18:30, presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Si tratterà di una sfida valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A. Il Verona è reduce dal pareggio per 1-1, nella difficile sfida dello stadio Diego Armando Maradona, contro la capolista Napoli. La squadra di Igor Tudor rappresenta una delle sorprese di questo campionato, con i gialloblù capaci di battere Roma e Juventus, e mettere in difficoltà Napoli, Milan e Inter. I veneti grazie a 4 vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, si trovano in decima posizione con 16 punti.

Discorso analogo per l’Empoli. La compagine allenata da Aurelio Andreazzoli, dopo una fase iniziale di assestamento ha trovato la giusta quadra, posizionandosi in undicesima posizione in classifica con 16 punti, gli stessi dell’avversario Verona. Nell’ultima giornata di campionato, i toscani hanno pareggiato in casa contro il Genoa, con il risultato di 2-2. L’ultimo precedente tra Verona ed Empoli risale al 2016, nel campionato di Serie A. In quell’occasione, si imposero i toscani con il risultato di 1-0, grazie al gol realizzato da Maccarone.

DIRETTA VERONA EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Verona Empoli sarà una diretta streaming video, e verrà trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno l’emittente digitale detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA EMPOLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni che scenderanno in campo per disputare Verona Empoli, valevole per la 13^ giornata di Serie A. L’allenatore dei padroni di casa, Igor Tudor dovrebbe schierare i suoi uomini, con l’ormai consueto modulo 3-4-1-2. Questi i possibili undici titolari che scenderanno in campo con la maglia del Verona: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone.

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con lo schema 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dei toscani, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto di gioco: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della gara Verona Empoli del campionato di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti il successo del Verona, abbinato al segno 1, è proposto a 1.75. Un eventuale pareggio, associato al segno X, viene proposto a 4.00. La vittoria dell’Empoli, abbinata al segno 2, ha una quota di 4.25.



