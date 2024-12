RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL NAPOLI PER LA VETTA!

I risultati Serie A ci conducono a parlare delle partite che si giocano come anticipi nella 17^ giornata: uno lo abbiamo già avuto ed è stato Verona Milan, sabato 21 dicembre ecco altri tre appuntamenti che come sempre prendono il via alle ore 15:00, qui è in programma Torino Bologna mentre alle ore 18:00 ci sposteremo a Marassi per vivere Genoa Napoli, infine alle ore 20:45 ecco Lecce Lazio. Torna dunque a giocare il Napoli che, terminata la settimana in cui ha perso due volte contro la Lazio, venendo dunque eliminato dalla Coppa Italia, è ripartito con la vittoria di Udine e ha confermato di essere la seconda forza in classifica, aspettando però l’Inter che ha una partita in meno.

Giocando prima dell’Atalanta, almeno per una sera il Napoli potrebbe tornare a esplorare quella prima posizione che aveva stretto per settimane: Antonio Conte non lo dice e continua a sottolineare come si debba procedere per gradi, ma intanto la sua squadra è sempre lì e per quello che ha fatto vedere nei risultati Serie A di questo girone di andata ha davvero tutto per fare corsa di testa sino all’ultimo, magari provando ad aumentare la competitività delle seconde linee nel corso del calciomercato invernale. Per oggi tra l’altro attenzione al Genoa, ancora imbattuto nelle quattro partite con Patrick Vieira come allenatore e dunque in crescita.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: RISCATTO BARONI?

I risultati Serie A per quanto riguarda gli anticipi del sabato riguarda naturalmente anche la Lazio: lunedì scorso i biancocelesti hanno subito la sconfitta interna più larga della loro storia, lo 0-6 incassato dall’Inter all’Olimpico è stato ovviamente clamoroso ma forse il segnale più importante è che i tifosi abbiano fatto muro intorno alla squadra, perché la maggior parte dei commenti verteva sul fatto che questa Lazio stia facendo benissimo e questo ko, contro un’avversaria comunque superiore, sia solo un incidente di percorso dal quale ripartire ancora più forti, senza allarmismi ma anzi essendo orgogliosi del percorso.

Marco Baroni torna al Via del Mare dove è stato protagonista di promozione e salvezza, anche i salentini come il Genoa sembrano aver svoltato e nelle quattro partite in cui Marco Giampaolo si è seduto in panchina hanno ottenuto 7 punti, chiaramente ci sarà sempre da sudare e correre per ottenere la permanenza nel massimo campionato ma intanto i risultati Serie A ci stanno consegnando un Lecce in salute e che sicuramente ha le possibilità di giocarsi le sue carte anche contro la Lazio, poi vedremo ovviamente cosa ci dirà il campo tra poche ore quando si comincerà a giocare…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 17^ GIORNATA

Ore 15:00 Torino Bologna

Ore 18:00 Genoa Napoli

Ore 20:45 Lecce Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 34

Fiorentina, Lazio 31

Juventus 28

Milan 26

Bologna 25

Udinese 20

Empoli, Torino 19

Roma, Genoa, Lecce 16

Parma, Como, Verona 15

Cagliari 14

Monza, Venezia 10