VIDEO MILAN GENOA: LA SINTESI DEL PRIMO TEMPO

Una prima frazione di gioco quella di Milan Genoa davvero poco entusiasmante, le due squadre infatti si sono limitate al non subire gol. Assetto che con il Grifone si potrebbe capire, ma invece il Milan non ha nessun motivo per un atteggiamento simile. Buona però la prova dei giovanissimi, sia Liberali che Jimenez hanno provato a diventare protagonisti del match con due tiri ma come vedrete dal video, nessuno dei due è riuscito a vedere lo specchio della porta.

Formazioni Lazio Inter/ Quote: Dumfries o Darmian? (Serie A, oggi 16 dicembre 2024)

Attimi di tensione per Leao, il portoghese si è accasciato a terra dopo uno scatto in difesa, il giocatore sembrava molto dolorante facendo ampi gesti alla panchina. Ma per fortuna per tutti gli stakeholders di questa sera, Rafa non ha nessun grosso problema e continua la sua partita dove si è visto poco onestamente. Molto meglio Abraham in attacco per quel reparto, anche se l’inglese non ha ancora tirato in porta.

Video Bologna Fiorentina (1-0)/ Gol e highlights: Odgaard annichilisce i Viola! (Serie A, 15 dicembre 2024)

VIDEO MILAN GENOA, IL SECONDO TEMPO

Probabilmente il secondo tempo di Milan Genoa si potrebbe riassumere con un solo nome, volendo anche il cognome: Albvaro Morata. Il giocatorie spagnolo ha fatto vedere tutta la sua classe con dei tocchi precisi di prima e una verve da vero lottatore. Purtroppo però il gol non è arrivato, solo la traversa ha impedito a Morata di portare in vantaggio ai suoi.

Il Genoa ha resistito bene per tutta la gara, con Nicola Leali protagonista di alcune parate importanti, mantenendo inviolata la sua porta. Il Milan, nonostante la pressione esercitata nella ripresa, non è riuscito a trovare il guizzo vincente. Un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca ai rossoneri e dà morale al Genoa, bravo a strappare un punto prezioso in trasferta.

Video Parma Verona (2-3)/ Gol e highlights: doppietta inutile per Sohm! (Serie A, 15 dicembre 2024)

VIDEO MILAN GENOA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS